Transmissão de Fortaleza x Grêmio: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Fortaleza x Grêmio: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão Série A entre Fortaleza e Grêmio acontece hoje, 9, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Fortaleza e Grêmio se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), hoje, 9, às 20h30min, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Fortaleza x Grêmio: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Fortaleza x Grêmio: situação dos times e escalações
Fortaleza
Com os resultados da rodada passada, o Leão do Pici caiu para a vice-lanterna da tabela de classificação, mas mantém a mesma margem de cinco pontos para o primeiro time fora do Z-4, que atualmente é o Vitória. Restando sete partidas para o fim do torneio, os comandados de Martín Palermo precisarão ter, neste recorte, 66% de aproveitamento para sonhar com a permanência na elite – em números, isso significa conquistar 14 dos 21 pontos em disputa.
Escalação do Fortaleza:
- 4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Crispim, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
Grêmio
Adversário do Fortaleza, o Grêmio vive um momento de oscilação na Série A. Nos últimos seis confrontos, o Imortal venceu dois e amargou quatro derrotas – duas delas recentes, para Corinthians e Cruzeiro. Na tabela, o clube gaúcho ocupa a 14ª colocação, com 39 pontos, ainda mantendo uma distância segura para a zona de rebaixamento.
Escalação do Grêmio:
- 4-3-3: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius. Téc: Sidnei Lobo
Dicas para acompanhar Fortaleza x Grêmio ao vivo
1. Assinar o Premiere é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.