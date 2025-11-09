Jogos hoje (09/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (09/11/25) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (09/11/25)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 9 de novembro de 2025 (09/11/25). Jogos da Série A e dos Campeonatos Europeus compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (09/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série A
- 16h — Corinthians x Ceará — Globo e Premiere
- 16h — Cruzeiro x Fluminense — Globo e Premiere
- 16h — Vitória x Botafogo — Globo (BA), Premiere e GE TV (YouTube)
- 18h30min — Flamengo x Santos — Premiere
- 20h30min — Mirassol x Palmeiras — Prime Video
- 20h30min — Fortaleza x Grêmio — SporTV e Premiere
Jogos de hoje (09/11/2025) do Campeonato Brasileiro Série B
- 17h — Criciúma x Atlético-GO — Disney+
- 18h30min — CRB x Operário-PR — Disney+
- 20h30min — Paysandu x Coritiba — RedeTV!, ESPN 4, Disney+ e Desimpedidos (YouTube)
Jogos de hoje (09/11/2025) da Campeonato Inglês
- 11h — Aston Villa x Bournemouth — ESPN e Disney+
- 11h — Brentford x Newcastle — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 11h — Crystal Palace x Brighton — Disney+
- 11h — Nottingham Forest x Leeds — Disney+
- 13h30min — Manchester City x Liverpool — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (09/11/2025) da Campeonato Espanhol
- 10h — Athletic Bilbao x Real Oviedo — ESPN 3 e Disney+
- 12h15min — Rayo Vallecano x Real Madrid — ESPN 4 e Disney+
- 14h30min — Valencia x Betis — ESPN 4 e Disney+
- 14h30min — Mallorca x Getafe — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 17h — Celta de Vigo x Barcelona — Disney+
Jogos de hoje (09/11/2025) da Campeonato Alemão
- 11h30min — Freiburg x St. Pauli — GOAT (YouTube)
- 13h30min — Stuttgart x Augsburg — RedeTV!, SporTV e CazéTV
- 15h30min — Eintracht Frankfurt x Mainz 05 — XSports
Jogos de hoje (09/11/2025) da Campeonato Italiano
- 08h30min — Atalanta x Sassuolo — XSports e Disney+
- 11h — Bologna x Napoli — XSports e Disney+
- 11h — Genoa x Fiorentina — Disney+
- 14h — Roma x Udinese — ESPN 3 e Disney+
- 16h45min — Internazionale x Lazio — ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (09/11/2025) da Campeonato Francês
- 16h45min — Lyon x PSG — CazéTV
Jogos de hoje (09/11/2025) do Campeonato Argentino
- 16h30min — Boca Juniors x River Plate — ESPN e Disney+
Leia mais sobre futebol:
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Jogos de futebol anteriores:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente