Fortaleza x Grêmio pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Dodi e Yago Pikachu disputam lance no jogo Grêmio x Fortaleza, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Após um frustrante empate no Clássico-Rei, em que vencia até os 44 minutos do segundo tempo, o Fortaleza vira a página para mais um jogo decisivo em sua busca para escapar do rebaixamento: contra o Grêmio, neste domingo, 9, na Arena Castelão, às 20 horas. O duelo é válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Tricolor não pode, em hipótese alguma, tropeçar novamente. Fortaleza x Grêmio pela Série A 2025: como chega o Leão Com os resultados da rodada passada, o Leão do Pici caiu para a vice-lanterna da tabela de classificação, mas mantém a mesma margem de cinco pontos para o primeiro time fora do Z-4, que atualmente é o Vitória. Restando sete partidas para o fim do torneio, os comandados de Martín Palermo precisarão ter, neste recorte, 66% de aproveitamento para sonhar com a permanência na elite – em números, isso significa conquistar 14 dos 21 pontos em disputa.



“Será um jogo muito difícil em Fortaleza, eles já estão jogando melhor. Temos que ter essa condição física de estar bem, competir, brigar. Também vamos levar em consideração isso (parte física). Alguns jogadores de arrancada, de sprint, como Amuzu e Alysson, temos que ver com a equipe. Achei que o Carlos (Vinícius, atacante) também sentiu um pouco hoje. Temos que ter todos bem, porque o jogo exige que todos estejam bem”, afirmou Mano Menezes, que não estará à beira do campo por estar suspenso.

Fortaleza x Grêmio pela Série A 2025: retrospecto Na história, Fortaleza e Grêmio se enfrentaram 23 vezes, com quatro vitórias do Leão, 13 do Imortal, além de seis empates. No embate mais recente, pela Série A deste ano, o time gaúcho derrotou o Tricolor do Pici por 2 a 1, na Arena do Grêmio. Fortaleza x Grêmio pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro "O Fortaleza teve pouco tempo para se recuperar do golpe duro do gol sofrido nos minutos finais do Clássico-Rei. O Leão já tem pela frente um oscilante Grêmio, em uma partida que, ainda que não matematicamente, pode ser definitiva para a situação do clube na tabela de classificação do Brasileirão e no estado anímico. Prestes a entrar na pausa da Data Fifa, o Fortaleza precisa de uma vitória para seguir vivo na briga; empate ou derrota em casa manteria a equipe na vice-lanterna e deixaria a Série B de 2026 ainda mais próxima da realidade", avaliou o jornalista do Esportes O POVO.