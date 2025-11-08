Fortaleza x Grêmio pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Fortaleza x Grêmio pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseO Tricolor recebe o Imortal neste domingo, 9 de novembro, às 20h30min, na Arena Castelão (CE)
Após um frustrante empate no Clássico-Rei, em que vencia até os 44 minutos do segundo tempo, o Fortaleza vira a página para mais um jogo decisivo em sua busca para escapar do rebaixamento: contra o Grêmio, neste domingo, 9, na Arena Castelão, às 20 horas. O duelo é válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Tricolor não pode, em hipótese alguma, tropeçar novamente.
Fortaleza x Grêmio pela Série A 2025: como chega o Leão
Com os resultados da rodada passada, o Leão do Pici caiu para a vice-lanterna da tabela de classificação, mas mantém a mesma margem de cinco pontos para o primeiro time fora do Z-4, que atualmente é o Vitória. Restando sete partidas para o fim do torneio, os comandados de Martín Palermo precisarão ter, neste recorte, 66% de aproveitamento para sonhar com a permanência na elite – em números, isso significa conquistar 14 dos 21 pontos em disputa.
“Parece que faz meses que estou aqui. Falta um mês, sete partidas. O que venho vendo nas últimas partidas é que a equipe não vai se entregar, vai lutar por esse desafio que assumi desde o momento em que cheguei. Não me interessa o que passou antes da minha chegada. Se há uma melhor versão da equipe, é fruto do que trabalhamos para recuperar rendimentos que talvez estivessem baixos e hoje estão se levantando. Vamos lutar até o final”, afirmou Palermo em coletiva.
Para a partida, o treinador argentino contará com o importante retorno do meio-campista Tomás Pochettino, que foi ausência contra o Ceará por cumprir suspensão automática. Já em relação aos desfalques, os nomes devem seguir sendo aqueles que estão entregues ao departamento médico: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Benevenuto, o volante Rodrigo e os atacantes Marinho e Allanzinho.
Fortaleza x Grêmio pela Série A 2025: como chega o Imortal
Adversário do Fortaleza, o Grêmio vive um momento de oscilação na Série A. Nos últimos seis confrontos, o Imortal venceu dois e amargou quatro derrotas – duas delas recentes, para Corinthians e Cruzeiro. Na tabela, o clube gaúcho ocupa a 14ª colocação, com 39 pontos, ainda mantendo uma distância segura para a zona de rebaixamento.
Em coletiva após o revés para o Cruzeiro na rodada passada, Mano Menezes, técnico do Grêmio, indicou que pode poupar jogadores que estão sentindo o desgaste físico. O comandante, inclusive, citou diretamente alguns nomes, como os atacantes Amuzu, Alysson e Carlos Vinícius – este último vem sendo um dos destaques da equipe nos últimos jogos. Além disso, o Imortal tem dois desfalques certos: Pavón, suspenso, e Cristian Oliveira, lesionado.
“Será um jogo muito difícil em Fortaleza, eles já estão jogando melhor. Temos que ter essa condição física de estar bem, competir, brigar. Também vamos levar em consideração isso (parte física). Alguns jogadores de arrancada, de sprint, como Amuzu e Alysson, temos que ver com a equipe. Achei que o Carlos (Vinícius, atacante) também sentiu um pouco hoje. Temos que ter todos bem, porque o jogo exige que todos estejam bem”, afirmou Mano Menezes, que não estará à beira do campo por estar suspenso.
Fortaleza x Grêmio pela Série A 2025: retrospecto
Na história, Fortaleza e Grêmio se enfrentaram 23 vezes, com quatro vitórias do Leão, 13 do Imortal, além de seis empates. No embate mais recente, pela Série A deste ano, o time gaúcho derrotou o Tricolor do Pici por 2 a 1, na Arena do Grêmio.
Fortaleza x Grêmio pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro
"O Fortaleza teve pouco tempo para se recuperar do golpe duro do gol sofrido nos minutos finais do Clássico-Rei. O Leão já tem pela frente um oscilante Grêmio, em uma partida que, ainda que não matematicamente, pode ser definitiva para a situação do clube na tabela de classificação do Brasileirão e no estado anímico. Prestes a entrar na pausa da Data Fifa, o Fortaleza precisa de uma vitória para seguir vivo na briga; empate ou derrota em casa manteria a equipe na vice-lanterna e deixaria a Série B de 2026 ainda mais próxima da realidade", avaliou o jornalista do Esportes O POVO.
Fortaleza x Grêmio pela Série A 2025: provável escalação
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
Grêmio
4-4-2: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson e Alysson (Aravena); Amuzu (Monsalve) e Carlos Vinicius (André Henrique). Téc: Mano Menezes
Fortaleza x Grêmio pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
- Horário: 20h30min (de Brasília)
- Data: 9/11/2025
- Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Fortaleza x Grêmio pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- YouTube do Esportes O POVO