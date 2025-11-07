Sem suspensos, Fortaleza terá retorno de Pochettino contra o Grêmio

Os desfalques do Leão do Pici para a partida serão dos atletas que estão entregues ao departamento médico, cinco no total

O Fortaleza já virou a chave após o Clássico-Rei e iniciou a preparação com foco no Grêmio, próximo adversário da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Para o decisivo duelo, o técnico Martín Palermo contará com o retorno de Tomás Pochettino, que foi ausência contra o Ceará por cumprir suspensão automática.

O jogador argentino é peça importante para Palermo e vinha atuando como titular nas partidas anteriores ao Clássico-Rei. Com a ausência do camisa 7 diante do Vovô, o treinador do Leão optou por alterar o esquema tático, saindo do 4-3-3 para o 4-2-4, com quatro atacantes e sem um meio-campista de origem.