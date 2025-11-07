Sem suspensos, Fortaleza terá retorno de Pochettino contra o Grêmio

Sem suspensos, Fortaleza terá retorno de Pochettino contra o GrêmioOs desfalques do Leão do Pici para a partida serão dos atletas que estão entregues ao departamento médico, cinco no total
O Fortaleza já virou a chave após o Clássico-Rei e iniciou a preparação com foco no Grêmio, próximo adversário da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Para o decisivo duelo, o técnico Martín Palermo contará com o retorno de Tomás Pochettino, que foi ausência contra o Ceará por cumprir suspensão automática.
O jogador argentino é peça importante para Palermo e vinha atuando como titular nas partidas anteriores ao Clássico-Rei. Com a ausência do camisa 7 diante do Vovô, o treinador do Leão optou por alterar o esquema tático, saindo do 4-3-3 para o 4-2-4, com quatro atacantes e sem um meio-campista de origem.
Leia mais
Uma boa notícia para Palermo é que, diante do Grêmio, o Fortaleza não terá nenhum atleta suspenso. Os desfalques devem seguir sendo os jogadores que seguem entregues ao departamento médico: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Benevenuto, o volante Rodrigo e os atacantes Allanzinho e Marinho.
+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube
Grêmio tem três desfalques contra o Fortaleza
Rival do Fortaleza, o Grêmio terá três baixas para o confronto na Arena Castelão, que acontece no próximo domingo, 9, às 20 horas: os atacantes Cristian Olivera (lesionado) e Pavón, além do treinador Mano Menezes — estes dois últimos ausentes por suspensão.