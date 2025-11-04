Brenno tem nova chance em Clássico-Rei para confirmar boa fase no Fortaleza

Goleiro Brenno (à esquerda), do Fortaleza, durante Clássico-Rei da Série A, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Samuel Setubal

Titular no Clássico-Rei do primeiro turno do Brasileirão, Brenno novamente estará debaixo das traves do Fortaleza no duelo contra o Ceará, na próxima quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão. Acionado de última hora naquela ocasião, o arqueiro agora é o dono da posição e quer confirmar o bom momento diante do arquirrival.

João retornou à equipe na vitória sobre o Sport — já no sacrifício, devido às dores no ombro. Depois, o camisa 1 se tornou desfalque para o Fortaleza, e Brenno foi alçado ao posto de titular, sendo o dono da posição contra São Paulo, Juventude, Vasco, Cruzeiro, Flamengo e Santos. Cria do Grêmio, o goleiro de 26 anos sofreu sete gols nesta sequência de seis duelos, mas também se destacou com intervenções importantes em ao menos três confrontos em que o Leão pontuou. Goleiro Brenno em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC