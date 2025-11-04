Brenno tem nova chance em Clássico-Rei para confirmar boa fase no Fortaleza

Brenno tem nova chance em Clássico-Rei para confirmar boa fase no FortalezaCamisa 12 foi titular no duelo do primeiro turno e volta a encarar o Ceará nesta quinta-feira, 6, agora como dono da posição e em bom momento
Titular no Clássico-Rei do primeiro turno do Brasileirão, Brenno novamente estará debaixo das traves do Fortaleza no duelo contra o Ceará, na próxima quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão. Acionado de última hora naquela ocasião, o arqueiro agora é o dono da posição e quer confirmar o bom momento diante do arquirrival.
Em 13 de julho, João Ricardo seria o goleiro do Leão, mas se lesionou no aquecimento, o que gerou oportunidade para Brenno assumir o posto. O Tricolor foi derrotado por 1 a 0, e o camisa 12 também se machucou nos minutos finais do jogo: fratura no quinto dedo da mão direita, que o tirou de combate por mais de um mês.
O Clássico-Rei poderia ter sido uma oportunidade para o arqueiro ganhar espaço no gol do Leão em meio à recuperação de João Ricardo, mas a lesão frustrou os planos e adiou a titularidade absoluta.
O paulista de 26 anos já estava recuperado na reta final da passagem de Renato Paiva pelo Pici, mas só voltou a ser relacionado na goleada para o Palmeiras, por 4 a 1, em 20 de setembro, já sob o comando de Martín Palermo. Contra o Verdão, sem João Ricardo, Helton Leite foi escolhido como titular, e Brenno ficou no banco.
João retornou à equipe na vitória sobre o Sport — já no sacrifício, devido às dores no ombro. Depois, o camisa 1 se tornou desfalque para o Fortaleza, e Brenno foi alçado ao posto de titular, sendo o dono da posição contra São Paulo, Juventude, Vasco, Cruzeiro, Flamengo e Santos.
Cria do Grêmio, o goleiro de 26 anos sofreu sete gols nesta sequência de seis duelos, mas também se destacou com intervenções importantes em ao menos três confrontos em que o Leão pontuou.
Diante do Juventude, já com 1 a 0 no placar para os gaúchos, Brenno defendeu a cobrança de pênalti de Gilberto — depois, o Tricolor virou e ganhou no Alfredo Jaconi por 2 a 1. No triunfo sobre o Flamengo, o arqueiro também se destacou quando acionado pelos rubro-negros: foram duas defesas dentro da área, segundo o Sofascore. Foi diante dos cariocas também a única vez em que o camisa 12 não foi vazado neste recorte.
Já no empate por 1 a 1 com o Santos, sábado passado, 1º, Brenno teve nova atuação segura e até impediu gol de Neymar em cobrança de falta com paradinha. No total, defendeu quatro finalizações do Peixe, de acordo com o Sofascore, e foi importante para o Fortaleza pontuar na Vila Belmiro.
Em bom momento, o camisa 12 agora tem novo Clássico-Rei pela frente como prova de fogo para ratificar que merece o status de titular do Leão e pode ser peça-chave para o time de Palermo sair vitorioso do Castelão, seguindo vivo na luta contra o rebaixamento.