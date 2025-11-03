Fortaleza goleia São Gonçalo por 17 a 0 e fecha 1ª fase na liderança do Cearense Feminino

Sem qualquer dificuldade, o Fortaleza finalizou nesta segunda-feira, 3, a primeira fase do Cearense aplicando uma grande goleada de 17 a 0 no São Gonçalo, em partida válida pela quarta rodada da competição e disputada no estádio Presidente Vargas. Sara e Tainá balançaram as redes quatro vezes e o placar foi ainda complementado por Lara Raquele, Akhemi, Bia, Érica (2x), Priscila (2x), Camile e Natália.

Com o resultado, as Leoas finalizam a primeira fase da competição na liderança do Grupo A em larga vantagem. São 16 pontos conquistados, com cinco vitórias e um empate, 50 gols marcados e apenas um sofrido. Os números refletem a atual temporada no qual o grupo tricolor também se mantém invicto. São 23 jogos, 15 vitórias e oito empates entre Estadual, Brasileirão A2, Copa Maria Bonita e Copa do Brasil.

Apesar de jogar com time reserva, o Tricolor do Pici sustentou o favoritismo do embate desde os primeiros minutos. Logo nos primeiros 26 segundos, a equipe abriu o placar com Lara Raquele. Na primeira etapa, o marcador foi complementado por Akhemi, Bia, Érica e Sara. No segundo tempo, Érica e Sara voltaram a balançar as redes. Priscila marcou duas vezes, assim como Tainá fez o seu hat-trick. Quem também mexeu no marcador foi Priscila, Camile e Natália.

O Fortaleza agora aguarda a definição do Grupo B para saber quem deverá enfrentar nas semifinais. Com a desclassificação do Movimenta, R4 e Hiroos Cariri fecham a primeira fase da competição ao se enfrentar na próxima quarta-feira, 5, às 19 horas, no estádio Inaldão, em Barbalha. No primeiro confronto entre as duas equipes, o R4 ficou com a vantagem ao vencer por 9 a 0.