Palermo vê evolução e usa bom jogo na Vila como combustível para enfrentar o Ceará

Palermo vê evolução e usa bom jogo na Vila como combustível para enfrentar o CearáO comandante do Fortaleza destacou a mobilização interna no Pici para o Clássico-Rei e enfatizou a importância do duelo
Em entrevista coletiva após o empate do Fortaleza com o Santos, na Vila Belmiro, o técnico Martín Palermo comentou sobre o próximo desafio da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, que será o Clássico-Rei contra o Ceará, na quinta-feira, 6, na Arena Castelão, pela 32ª rodada.
Para o comandante argentino, a boa atuação do time diante do Santos é um fator motivacional e um incentivo para o duelo contra o Alvinegro de Porangabuçu. O treinador ainda enfatizou que a comissão técnica e o elenco têm total dimensão da importância do clássico e da expectativa da torcida por um resultado positivo.
“É uma motivação (a atuação contra o Santos) e um incentivo para o que está por vir, pensando na partida de quinta-feira. A equipe sabe o que é o clássico e sabe o quanto a torcida está esperando por esse jogo”, disse.
“Portanto, temos que descansar e nos preparar muito bem. Devemos seguir fazendo o que estamos fazendo, que é representar o Fortaleza da melhor maneira, para tentar cumprir o objetivo que nos propusemos junto aos jogadores e à direção, que é manter a equipe na primeira divisão”, completou.
Fortaleza precisa da vitória a todo custo
Com o empate na Vila Belmiro, o Fortaleza não teve sua situação alterada na tabela: continuou com os mesmos cinco pontos de diferença para o Peixe, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Vencer o Clássico-Rei passa a ser fundamental para o Leão seguir vivo na luta contra o Z-4.