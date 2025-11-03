Palermo vê evolução e usa bom jogo na Vila como combustível para enfrentar o Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-09-2025: Coletiva com Presidente Marcelo Paz e Sergio Papilim em apresentação do novo Tecnico Palermo do Fortaleza no Pici. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Em entrevista coletiva após o empate do Fortaleza com o Santos, na Vila Belmiro, o técnico Martín Palermo comentou sobre o próximo desafio da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, que será o Clássico-Rei contra o Ceará, na quinta-feira, 6, na Arena Castelão, pela 32ª rodada. Para o comandante argentino, a boa atuação do time diante do Santos é um fator motivacional e um incentivo para o duelo contra o Alvinegro de Porangabuçu. O treinador ainda enfatizou que a comissão técnica e o elenco têm total dimensão da importância do clássico e da expectativa da torcida por um resultado positivo.