Contra o Santos, Palermo terá chance de repetir time pela primeira vez no Fortaleza

Martín Palermo, técnico do Fortaleza / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

Desde que chegou ao Fortaleza, na 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Martín Palermo não conseguiu repetir nenhuma escalação entre um jogo e outro – foram oito partidas disputadas até o momento. Essa questão, entretanto, pode mudar no decisivo confronto diante do Santos, no próximo sábado, dia 1º de novembro. Isso porque o time escalado pelo comandante argentino na vitória sobre o Flamengo, na rodada passada, está totalmente apto para o duelo na Vila Belmiro. Nenhum dos jogadores que iniciou a partida contra o Rubro-Negro está lesionado ou suspenso. Adam Bareiro, substituído após sentir um desconforto, vem treinando normalmente.