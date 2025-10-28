Contra o Santos, Palermo terá chance de repetir time pela primeira vez no Fortaleza

Contra o Santos, Palermo terá chance de repetir time pela primeira vez no FortalezaO treinador argentino terá todos os jogadores que iniciaram a partida contra o Flamengo à disposição, além de três importantes retornos
Desde que chegou ao Fortaleza, na 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Martín Palermo não conseguiu repetir nenhuma escalação entre um jogo e outro – foram oito partidas disputadas até o momento. Essa questão, entretanto, pode mudar no decisivo confronto diante do Santos, no próximo sábado, dia 1º de novembro.
Isso porque o time escalado pelo comandante argentino na vitória sobre o Flamengo, na rodada passada, está totalmente apto para o duelo na Vila Belmiro. Nenhum dos jogadores que iniciou a partida contra o Rubro-Negro está lesionado ou suspenso. Adam Bareiro, substituído após sentir um desconforto, vem treinando normalmente.
Caberá a Palermo, portanto, decidir pela manutenção dos 11 iniciais ou realizar trocas na equipe. Ao todo, o treinador contará com o retorno de três jogadores que foram desfalques diante do Flamengo: o zagueiro Kuscevic e o atacante Lucero, liberados após cumprirem suspensão, e o meio-campista Lucas Crispim, recuperado de lesão.
Matheus Pereira, que antes de se lesionar vinha sendo titular absoluto, é dúvida para o jogo contra o Santos. O meia trata um edema muscular na coxa posterior direita e não participou dos treinamentos em campo na última segunda-feira. Outros, como Allanzinho, Benevenuto e Marinho, também estão no departamento médico.
Qual foi a escalação do Fortaleza contra o Flamengo?
Diante do clube carioca, Palermo optou por montar o Fortaleza no esquema 4-3-3, da seguinte maneira: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Adam Bareiro e Breno Lopes. O Leão venceu por 1 a 0 e teve uma ótima atuação defensiva.
Com contribuição de Miguel Júnior, repórter da Rádio O POVO CBN.