Lesionado desde abril, Moisés desfalcou Fortaleza em quase 37% dos jogos no ano

Moisés esteve em campo durante 922 minutos nessa temporada / Crédito: AURÉLIO ALVES

Com o ataque do Fortaleza em má fase, todo reforço no setor ofensivo de Martín Palermo é bem-vindo. Um deles poderia ser justamente Moisés, artilheiro do Leão na Copa do Nordeste deste ano. No entanto, na prática, a espera pelo retorno do camisa 21 parece nunca ter fim. O atacante está fora de ação desde o dia 13 de abril, quando sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda durante o empate com o Internacional, em duelo da 3ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Juan Pablo Vojvoda ainda comandava o Fortaleza — que, posteriormente, contaria com a passagem de Renato Paiva até a chegada de Martín Palermo.

Para efeito de comparação, entre todos os atletas que iniciaram o ano no clube e ainda permanecem, somente o goleiro Brenno — reserva de João Ricardo — atuou menos, com 540 minutos. Já o meia Matheus Pereira, contratado no dia 27 de maio, durante a janela Pré-Mundial de Clubes, já acumula 1.055 minutos, superando a minutagem de Moisés. Prazos errôneos Conforme o médico do Fortaleza, Roberto Oliveira, divulgou, inicialmente, que o prazo para retorno de Moisés era de seis semanas. Porém, segundo o doutor, na fase final da transição, o atacante voltou a sentir dores — um contexto que aumentou o tempo necessário para o tratamento.

“O atleta Moisés sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda durante um jogo contra o Internacional. Essa lesão tem prazo estimado de recuperação de seis semanas, inicialmente. Porém, o atleta, durante as atividades finais de transição da lesão e da parte física, voltou a sentir dores depois do prazo de quatro semanas”, disse na época. “Nesse momento, foi diagnosticada a necessidade de fazer um tratamento específico para a região da cicatriz da lesão. O atleta permanece em tratamento, que será intensificado nos próximos dias”, explicou Roberto em vídeo publicado em maio. Em um novo vídeo publicado em 31 de julho, Dr. Roberto abordou, novamente, a recuperação do avançado. Na ocasião, ele afirmou que apesar do longo período afastado, o camisa 21 teria apresentado boa resposta nos tratamentos realizados nas últimas semanas de julho, inclusive com exames de imagens de controle com evolução positiva.