Lesionado desde abril, Moisés desfalcou Fortaleza em quase 37% dos jogos no ano

Lesionado desde abril, Moisés desfalcou Fortaleza em quase 37% dos jogos no anoNa atual temporada, Moisés soma somente 20 partidas disputadas — um número quase quatro vezes menor que suas 71 participações na última temporada
Com o ataque do Fortaleza em má fase, todo reforço no setor ofensivo de Martín Palermo é bem-vindo. Um deles poderia ser justamente Moisés, artilheiro do Leão na Copa do Nordeste deste ano. No entanto, na prática, a espera pelo retorno do camisa 21 parece nunca ter fim.
O atacante está fora de ação desde o dia 13 de abril, quando sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda durante o empate com o Internacional, em duelo da 3ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Juan Pablo Vojvoda ainda comandava o Fortaleza — que, posteriormente, contaria com a passagem de Renato Paiva até a chegada de Martín Palermo.
Leia mais
Desde então, já se passaram quase seis meses sem que o atacante atuasse, período em que o Tricolor entrou em campo 32 vezes. Isso significa que o avançado esteve à disposição dos técnicos leoninos em somente 37% dos jogos do Fortaleza em 2025.
Na atual temporada, Moisés soma somente 20 partidas disputadas — um número quase quatro vezes menor que suas 71 participações na última temporada. Todavia, seus desfalques aconteceram em meio as principais competições do Tricolor no ano, tendo disputado, somente, três jogos pela Série A e um pela Libertadores.
Minutagem ínfima
Em campo, o atacante contabiliza 922 minutos jogados. Se dividirmos esse número por 90 — duração de uma partida sem os acréscimos — Moisés “completou” pouco mais de dez jogos pelo Fortaleza.
Para efeito de comparação, entre todos os atletas que iniciaram o ano no clube e ainda permanecem, somente o goleiro Brenno — reserva de João Ricardo — atuou menos, com 540 minutos.
Já o meia Matheus Pereira, contratado no dia 27 de maio, durante a janela Pré-Mundial de Clubes, já acumula 1.055 minutos, superando a minutagem de Moisés.
Prazos errôneos
Conforme o médico do Fortaleza, Roberto Oliveira, divulgou, inicialmente, que o prazo para retorno de Moisés era de seis semanas. Porém, segundo o doutor, na fase final da transição, o atacante voltou a sentir dores — um contexto que aumentou o tempo necessário para o tratamento.
“O atleta Moisés sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda durante um jogo contra o Internacional. Essa lesão tem prazo estimado de recuperação de seis semanas, inicialmente. Porém, o atleta, durante as atividades finais de transição da lesão e da parte física, voltou a sentir dores depois do prazo de quatro semanas”, disse na época.
“Nesse momento, foi diagnosticada a necessidade de fazer um tratamento específico para a região da cicatriz da lesão. O atleta permanece em tratamento, que será intensificado nos próximos dias”, explicou Roberto em vídeo publicado em maio.
Em um novo vídeo publicado em 31 de julho, Dr. Roberto abordou, novamente, a recuperação do avançado. Na ocasião, ele afirmou que apesar do longo período afastado, o camisa 21 teria apresentado boa resposta nos tratamentos realizados nas últimas semanas de julho, inclusive com exames de imagens de controle com evolução positiva.
Com isso, seguindo o prognóstico da época, era possível que o Moisés tivesse pela frente uma programação de 2 a 3 semanas de evolução de atividade de fortalecimento na região, para que ele seja reintegrado ao elenco.
Todavia, no último dia 12, o Fortaleza publicou sua última atualização sobre a situação do atacante. Conforme o doutor Cláudio Maurício, Executivo de Saúde e Performance, explicou que o atleta está em fase final de recuperação e recondicionamento físico, com atividades específicas programadas por semana.
Segundo Cláudio, Moisés estaria alternando entre atividades completas com o elenco tricolor, atividades segmentadas e dias de repouso. O processo, segundo ele, estaria dentro do esperado para um jogador que está em fase final de recuperação.