Moisés, Pochettino e companhia: veja quando os lesionados do Fortaleza voltam a jogar

Moisés se lesionou enquanto comemorava seu gol durante o duelo contra o Internacional / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Fortaleza divulgou na tarde da última quarta-feira, 30, um relatório sobre os atletas que estão no Departamento Médico (DM) do Leão. Em um vídeo, publicado no canal do clube no YouTube, o doutor Roberto Oliveira — médico do Fortaleza — trouxe atualizações sobre a situação clínica dos atletas Moisés, Pochettino, Brítez, João Ricardo e Brenno.

Além das atualizações, o médico também abordou a evolução clínica dos jogadores e os possíveis prazos estabelecidos para que os atletas possam estar à disposição do técnico Renato Paiva. Atletas no DM

Moisés Quem está a mais tempo no Departamento Médico do Pici é Moisés. Conforme Roberto, o atacante segue tratando uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, adquirida no duelo contra o Internacional no dia 13 de abril. Contudo, apesar do longo período afastado, o avançado tem apresentado boa resposta nos tratamentos realizados nas últimas semanas, inclusive com exames de imagens de controle com evolução positiva. Com isso, seguindo esse prognóstico, é possível que o atleta tenha pela frente uma programação de 2 a 3 semanas de evolução de atividade de fortalecimento na região, para que ele seja reintegrado ao elenco.

Pochettino O meia Tomás Pochettino foi o mais recente atleta a ingressar na lista de desfalques do clube. Segundo Roberto, o argentino sofreu uma lesão no joelho direito no jogo contra o RB Bragantino, no último dia 26 de julho. Ainda conforme o médico, essa lesão é caracterizada por um estiramento do ligamento colateral medial, considerada estável e de tratamento conservador, possuindo assim, um prazo de recuperação de 3 a 5 semanas. Brítez Seguindo uma ordem cronológica decrescente, o segundo atleta a adentrar o DM do Leão — após Pochettino — foi o zagueiro Brítez.

Segundo o relatório, o defensor argentino teria se lesionado no treino de apronto para a partida contra o RB Bragantino, realizado no dia 25 de julho. Na ocasião, foi constatado um edema muscular na região posterior da coxa direita de Brítez. Com isso, o prazo de recuperação seria de 2 a 3 semanas — com o atleta tendo apresentado excelente resposta nos últimos dias. Brenno Seguindo a ordem, o próximo atleta a ingressar no DM do Fortaleza foi o goleiro Brenno. O arqueiro sofreu uma fratura na mão direita durante o embate contra o Ceará pela 13ª rodada da Série A, no último dia 13 de julho.