Fortaleza explica situação de Moisés e diz que recuperação está dentro do "esperado"

Atacante Moisés em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Sem atuar há cinco meses, o atacante Moisés teve sua situação atualizada pelo Departamento Médico do Fortaleza. Em vídeo publicado pelo clube, o doutor Cláudio Maurício, Executivo de Saúde e Performance, explicou que o atleta está em fase final de recuperação e recondicionamento físico, com atividades específicas programadas por semana. Segundo Cláudio Maurício, Moisés tem alternado entre atividades completas com o elenco tricolor, atividades segmentadas e dias de repouso. O processo, segundo ele, está dentro do esperado para um jogador que está em fase final de recuperação. Assim, o atacante seguirá como desfalque na partida contra o Vitória, neste sábado, 13, na Arena Castelão.