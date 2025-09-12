Fortaleza explica situação de Moisés e diz que recuperação está dentro do "esperado"Em vídeo, o doutor Cláudio Maurício, Executivo de Saúde e Performance do Leão, disse que o atacante está em reta final de recuperação e recondicionamento físico
Sem atuar há cinco meses, o atacante Moisés teve sua situação atualizada pelo Departamento Médico do Fortaleza. Em vídeo publicado pelo clube, o doutor Cláudio Maurício, Executivo de Saúde e Performance, explicou que o atleta está em fase final de recuperação e recondicionamento físico, com atividades específicas programadas por semana.
Segundo Cláudio Maurício, Moisés tem alternado entre atividades completas com o elenco tricolor, atividades segmentadas e dias de repouso. O processo, segundo ele, está dentro do esperado para um jogador que está em fase final de recuperação. Assim, o atacante seguirá como desfalque na partida contra o Vitória, neste sábado, 13, na Arena Castelão.
“O atleta Moisés está na fase final de recuperação e de recondicionamento físico. Ele tem atividades programadas por semana, de forma progressiva. Algumas atividades são completas com o grupo, outras segmentadas – uma parte com o grupo e outra parte separada –, além de alguns dias de repouso. Tudo está dentro do esperado para quem está em uma fase de recuperação como a dele, na fase final, para que chegue com plenas condições de ser relacionado para a primeira partida”, disse.
Outros desfalques e retornos do Fortaleza
Para a partida contra o Vitória, o doutor Cláudio Maurício confirmou outros três desfalques do Leão do Pici: o lateral-direito Tinga e os zagueiros Benevenuto e Kuscevic – todos em processo de recuperação. Por outro lado, o Executivo de Saúde e Performance revelou que o atacante Herrera e o volante Lucas Sasha, já recuperados de lesões, estão aptos para entrar em campo.