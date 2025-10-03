Ex-artilheiro, Palermo comenta jejum dos atacantes do Fortaleza: "Um goleador em boa fase facilita"

Há mais de dois meses, nenhum dos três centroavantes do escrete vermelho-azul-e-branco consegue marcar gols. Na coletiva após o último compromisso, Palermo assumiu que a fase de seus ofensivos não é boa, e que um goleador em bom momento faz muita diferença para uma equipe que precisa de resultados urgentes, experiência que ele viveu em seu passado.

O Fortaleza foi derrotado pelo São Paulo na noite desta terça-feira, 3, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e viu a distância para fora Z-4 aumentar. Dentre os números negativos do Tricolor, o que também aumentou foi o jejum dos centroavantes. Com três opções sendo tratadas como esperança de gols, o técnico Martín Palermo — maior artilheiro do Boca Juniors enquanto jogador — ainda não conseguiu fazer seus "camisas 9" balançarem as redes, mas o problema já vem de antes.

"Dói a derrota e não marcar gols. Obviamente, por parte dos atacantes, já é uma sequência de partidas anteriores que vem se sucedendo. Seguimos buscando e trabalhando sobre eles. Não é somente o caso do Adam (Bareiro), creio que o Deyverson também. É o momento e a circunstância, nenhum deles está com essa possibilidade de fazer gols", diz.

Momento dos atacantes

Entre os titulares no último compromisso, Deyverson tem o menor dos jejuns entre os ofensivos. Contudo, a sequência ainda é longa: são nove jogos consecutivos em branco, sem entrar em um deles. O último tento foi na derrota do Leão para o Grêmio, há 66 dias. No Brasileirão, Deyverson marcou apenas três gols e soma sete chances claras perdidas, com 12% de conversão nas finalizações.

Contra o São Paulo, Adam Bareiro também entrou na segunda etapa, mas pouco demorou até receber as primeiras críticas da torcida presente. O ofensivo custou caro para o Tricolor e ainda não conseguiu marcar nenhum tento. Mesmo com apenas dez jogos na Série A, ele já é o sexto jogador com mais grandes chances perdidas em toda a competição: são oito no total. Seu último gol foi pelo Al Rayyan, no dia 18 de maio.

A terceira opção atualmente é o atacante Juan Martin Lucero, que foi, entre os três, quem mais jogou na temporada. Crucial para o Fortaleza em temporadas passadas, o ofensivo é quem vive a maior seca. Contando somente as partidas em que jogou, o camisa 9 não marca há 20 jogos, que se expandem para 22 se contados os que ele sequer foi acionado. Seu último gol foi em maio, contra o Juventude, quando marcou duas vezes na goleada do Fortaleza por 5 a 0, ainda no primeiro turno.