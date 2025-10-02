Derrota para o São Paulo deixa Fortaleza a sete pontos de sair do Z4

Fortaleza não soube aproveitar a vantagem numérica contra o São Paulo / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza foi derrotado pelo São Paulo na noite desta quinta-feira, 2, e segue com dificuldades de sair da vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista venceu o duelo por 2 a 0 e com isso, a distância para sair do Z4 aumentou em um ponto. Isto ocorre porque a distância do Leão para Santos, atual 16º colocado, no ínicio da rodada era de seis pontos. Como o tricolor foi derrotado e o Alvinegro Praiano empatou por 1 a 1 com o RB Bragantino, a distância saltou para os sete pontos.