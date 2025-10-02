Derrota para o São Paulo deixa Fortaleza a sete pontos de sair do Z4

Derrota para o São Paulo deixa Fortaleza a sete pontos de sair do Z4Com este cenário em vista, o Fortaleza precisaria vencer dois jogos e empatar um terceiro nas próximas três rodadas, além de torcer para que nenhum dos times a sua frente pontuem
O Fortaleza foi derrotado pelo São Paulo na noite desta quinta-feira, 2, e segue com dificuldades de sair da vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista venceu o duelo por 2 a 0 e com isso, a distância para sair do Z4 aumentou em um ponto.
Isto ocorre porque a distância do Leão para Santos, atual 16º colocado, no ínicio da rodada era de seis pontos. Como o tricolor foi derrotado e o Alvinegro Praiano empatou por 1 a 1 com o RB Bragantino, a distância saltou para os sete pontos.
Com este cenário em vista, o Fortaleza precisaria vencer dois jogos e empatar um terceiro nas próximas três rodadas, além de torcer para que nenhum dos times a sua frente pontuem, para enfim sair da zona de rebaixamento.
Para chegar aos 45 pontos, número médio para evitar o rebaixamento, o Tricolor precisa fazer 24 pontos nas 13 partidas restantes, mais pontos do que a equipe fez durante as 25 rodadas já jogadas. Para conquistar os pontos necessários, o time cearense precisa ter um aproveitamento de 61,5% até o fim do campeonato.
Até o momento, o aproveitamento do Fortaleza no Campeonato Brasileiro é de 28%. As próximas rodadas são de extrema importância para o Leão, uma vez que enfrenta o Juventude, atual 18º colocado, e o Vasco, time que se distanciou do Z4, mas passou boa parte do campeonato brigando contra o rebaixamento.
O Fortaleza foi derrotado pelo São Paulo por2 a 0 e perdeu a chance de diminuir a distância para sair da zona de rebaixamento. O duelo aconteceu na noite desta quinta-feira, 2, na Arena Castelão e teve como autores dos gols o chileno Gonzalo Tapia e Luciano.
A partida foi notabilizada por um Fortaleza com mais posse de bola e um São Paulo bastante reativo. Ambas as estratégias condicionadas pela expulsão do atacante da equipe paulista,Emiliano Rigoni, ainda no início da primeira etapa.