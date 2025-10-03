Palermo lamenta "duro golpe" no Fortaleza com derrota para o São Paulo no Castelão

Palermo lamenta "duro golpe" no Fortaleza com derrota para o São Paulo no CastelãoAntes do duelo contra o Tricolor do Pici, a equipe paulista vinha de quatro derrotas em sequência, tendo sofrido, em meio a elas, uma eliminação na Libertadores
O Fortaleza sofreu sua segunda derrota sobre o comando de Martín Palermo na noite desta quinta-feira, 2. Jogando em casa, na Arena Castelão, o Leão viu o São Paulo conquistar a vitória por 2 a 0 após passar mais de 60 minutos em campo com um jogador a menos. Na coletiva pós-jogo, o comandante argentino lamentou o resultado adverso no Gigante da Boa Vista.
“Bom, hoje foi um golpe duro. Não poder reverter um resultado com um homem a mais. Receber um gol muito cedo, isso nos pesou. E obviamente que damos possibilidade a um rival que estava golpeado, que vinha de uma sequência de partidas com derrotas, e hoje demos essa oportunidade e nós não pudemos aproveitar essa possibilidade de adicionar pontos”, disse Palermo.
Leia mais
Antes do duelo contra o Tricolor do Pici, a equipe paulista vinha de quatro derrotas em sequência, tendo sofrido, em meio a elas, uma eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores, para a LDU-EQU.
“Mas o futebol tem essas circunstâncias em que, se começarmos a culpar e não nos comprometermos todos com o que cremos que podemos reverter a situação, não acho que seja o caminho correto. O de hoje, sim, é perder uma possibilidade de adicionar três pontos. Mas há muitas partidas por diante. É ir partida a partida. Não podemos pensar mais além do jogo com Juventude”, ressaltou.
No domingo, 5, o time encara o Juventude, às 18h30min, fora de casa. O Papo, inclusive, é concorrente direto na luta contra a queda — atualmente é 18º colocado, com 23 pontos. Após a derrota o Leão permaneceu na vice-lanterna da Série A com 21 pontos.