Palermo lamenta "duro golpe" no Fortaleza com derrota para o São Paulo no Castelão

A derrota para o São Paulo foi a segunda de Palermo comandando o Tricolor / Crédito: Mateus Lotif/ Fortaleza EC

O Fortaleza sofreu sua segunda derrota sobre o comando de Martín Palermo na noite desta quinta-feira, 2. Jogando em casa, na Arena Castelão, o Leão viu o São Paulo conquistar a vitória por 2 a 0 após passar mais de 60 minutos em campo com um jogador a menos. Na coletiva pós-jogo, o comandante argentino lamentou o resultado adverso no Gigante da Boa Vista. “Bom, hoje foi um golpe duro. Não poder reverter um resultado com um homem a mais. Receber um gol muito cedo, isso nos pesou. E obviamente que damos possibilidade a um rival que estava golpeado, que vinha de uma sequência de partidas com derrotas, e hoje demos essa oportunidade e nós não pudemos aproveitar essa possibilidade de adicionar pontos”, disse Palermo.