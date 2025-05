Fortaleza detalha lesão de Moisés e explica ausência de Rodrigo nos jogos

Atacante Moisés em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Em vídeo publicado, o Fortaleza explicou, por meio do doutor Roberto Oliveira, médico do clube, a situação dos jogadores que estão no Departamento Médico (DM). Na publicação, é detalhada a situação dos volantes Lucas Sasha e Rodrigo, e do atacante Moisés – que só retorna após o Super Mundial. Moisés se machucou há mais de um mês, no dia 13 de abril, durante a partida contra o Internacional, na Arena Castelão, pela Série A. O momento foi marcado por uma série de infelicidades: o atacante marcou um golaço, posteriormente anulado, e, na comemoração, sofreu um empurrão de Deyverson, choque que causou a lesão.

"Rodrigo chegou ao clube em abril, em meio a um tratamento médico por dores na perna direita, foi reavaliado e teve programado um tratamento específico com duração de um mês, em que o atleta seria submetido a um prazo de recondicionamento na parte física, em trabalho conjunto que tem sido feito e executado com as equipes de preparação física, fisiologia e fisioterapia, em conjunto com o departamento médico", disse. Lucas Sasha também só retorna após o Super Mundial Assim como Moisés, o volante Lucas Sasha só voltará a ficar à disposição de Vojvoda após o Super Mundial. O jogador sofreu uma fratura no antebraço direito durante o confronto contra o Vasco, no final de semana passado, e precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico, que ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 19.