Fortaleza tem 2º pior aproveitamento como mandante na Série A

Tricolor já amargou sete derrotas em 14 jogos em casa na atual edição do Brasileirão e tem rendimento superior apenas ao do Sport

O Fortaleza sofreu a sétima derrota como mandante no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, por 2 a 0, na última quinta-feira, 2. A equipe do Pici, além de ter perdido a chance de reduzir a distância para saída do Z-4, viu o aproveitamento em casa seguir ruim: é o segundo pior da Série A, à frente apenas do lanterna Sport.

Este foi o sétimo revés do Leão como mandante no atual Brasileirão. Em 14 confrontos em casa na competição, foram ainda cinco vitórias e dois empates — apenas 17 pontos dos 42 disputados. Com um aproveitamento de 40,5%, a equipe só não é pior que o Sport neste quesito. O Rubro-Negro possui somente uma vitória, soma seis empates e cinco derrotas, em 12 partidas na Ilha do Retiro, um rendimento de 25%.