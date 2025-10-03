Fortaleza tem 2º pior aproveitamento como mandante na Série A

Fortaleza tem segundo pior aproveitamento como mandante na Série ATricolor já amargou sete derrotas em 14 jogos em casa na atual edição do Brasileirão e tem rendimento superior apenas ao do Sport
O Fortaleza sofreu a sétima derrota como mandante no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, por 2 a 0, na última quinta-feira, 2. A equipe do Pici, além de ter perdido a chance de reduzir a distância para saída do Z-4, viu o aproveitamento em casa seguir ruim: é o segundo pior da Série A, à frente apenas do lanterna Sport.
Este foi o sétimo revés do Leão como mandante no atual Brasileirão. Em 14 confrontos em casa na competição, foram ainda cinco vitórias e dois empates — apenas 17 pontos dos 42 disputados. Com um aproveitamento de 40,5%, a equipe só não é pior que o Sport neste quesito. O Rubro-Negro possui somente uma vitória, soma seis empates e cinco derrotas, em 12 partidas na Ilha do Retiro, um rendimento de 25%.
O cenário atual do Fortaleza no Castelão nem de longe se assemelha ao do ano passado. Em 2024, o Tricolor terminou a Série A invicto como mandante e com um aproveitamento de 82,5% no Gigante da Boa Vista: 14 vitórias e cinco empates, com 32 gols marcados e apenas 8 gols sofridos.
Primeira derrota em casa com Palermo
Até a partida passada, o mando de campo estava sendo o grande trunfo de Martín Palermo no comando do Leão. Após a chegada do argentino, os dois primeiros jogos disputados na Arena Castelão terminaram com vitórias, contra Vitória (2 a 0) e Sport (1 a 0).
Porém, a invencibilidade em solo cearense do treinador foi quebrada diante do time do Morumbis.