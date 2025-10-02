Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza perde para o São Paulo e segue na vice-lanterna da Série A

A partida foi notabilizada por um Fortaleza com mais posse de bola e um São Paulo bastante reativo. Ambas as estratégias condicionadas pela expulsão do atacante, Emiliano Rigoni
Atualizado às Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto
Tipo Notícia

O Fortaleza foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 e perdeu a chance de diminuir a distância para sair da zona de rebaixamento. O duelo aconteceu na noite desta quinta-feira, 2, na Arena Castelão e teve como autores dos gols o chileno Gonzalo Tapia e Luciano.

A partida foi notabilizada por um Fortaleza com mais posse de bola e um São Paulo bastante reativo. Ambas as estratégias condicionadas pela expulsão do atacante da equipe paulista, Emiliano Rigoni, ainda no início da primeira etapa.

Com a derrota, o Leão segue na 19ª colocação.

Fortaleza 0x2 São Paulo: o jogo

O jogo começou com o Fortaleza buscando o ataque a todo instante. Logo aos cinco minutos, Rafael saiu mal e "catou borboleta" em um cruzamento vindo do lado esquerdo; Wendell, que estava embaixo da trave, desviou a bola e quase marcou contra.

A bola longa foi a principal arma do Leão nos 45 minutos iniciais, seja em escanteios ou em jogadas mais trabalhadas. Aos 10 minutos, Crispim recebe boa bola na entrada da grande área, cruza buscando a segunda trave, mas, tanto Brítez como Deyverson falharam em alcançar a bola.

Em uma saída de bola, Deyverson pressionou os defensores do São Paulo, conseguiu forçar o erro na saída de bola, mas acabou errando o passe. O que aconteceu na sequência do lance foi que a bola ficou em disputa, até que Pikachu recuou mal para Brítez, o zagueiro argentino errou a cabeçada e entregou a bola para o São Paulo.

O Leão do Pici acabou ficando indeciso na hora de realizar a transição defensiva, o que deixou muito espaço na grande área. Rigoni cruzou rasteiro e Tapia, enganando Lucas Gazal, recebeu a bola sem objeções para finalizar e abriu o placar com 12 minutos.

A alegria são-paulina, contudo, durou pouco mais de 10 minutos. Aos 21 minutos da primeira etapa, Rigoni foi expulso após pisão no tornozelo de Deyverson. Com isso, o Tricolor de Aço passou a ter mais a posse de bola devido à superioridade numérica.

Isso ocasionou em algumas alterações na forma do time construir jogadas, a exemplo dos zagueiros subirem ao campo de ataque quando possível, uma vez que tinha um atacante a menos na pressão.

O 11 contra 10, entretanto, não foi suficiente para que o Fortaleza conseguisse construir pelo meio, sendo dependente dos corredores laterais. O Leão não tinha um "lado do campo favorito" e priorizava sempre os espaços ocupados por Lucas Crispim e/ou Matheus Pereira.

Para a segunda etapa, Palermo promoveu duas mudanças no intervalo: saíram Herrera e Matheus Pereira, entraram: Breno Lopes e Yeison Guzmán. As alterações tinham como ideia dar mais qualidade a criação da equipe.

Mesmo com dois meio-campistas armadores, o Leão não teve mais oportunidades pela faixa central do campo e contou com o ônus de ficar ainda mais vulnerável a contra-ataques. Em uma dessas chances, Bobadilla ficou livre na área aos 10 minutos, mas não conseguiu converter a chance.

Vendo que o caminho seria pelas vias aéreas, Bareiro e Pochettinho entraram em campo. O Paraguaio tinha como missão subir no "terceiro andar" para cabecear as bolas ao gol, enquanto o argentino relembrou os tempos de River Plate, atuando como meio-campista aberto pelo lado direito e buscando sempre a grande área com cruzamentos.

Aos 20 minutos da etapa complementar, Sasha conduziu com liberdade e conseguiu um bom passe em profundidade para Diogo Barbosa. O camisa 16 infiltrou, viu que as opções de cruzamento estavam marcadas e chutando ele mesmo para o gol e vendo a bola passar à esquerda do goleiro Rafael.

Buscando manter a intensidade da equipe, Marinho entrou no lugar de Deyverson e logo trouxe perigo para a partida. Em seus primeiros toques na bola, partiu para cima da zaga são-paulina, e encontrou Brítez. O argentino cruzou para área e no bate-rebate da grande área, o Leão desperdiçou mais uma grande chance.

Vulnerável para contra-ataques desde o primeiro minuto de jogo, o Fortaleza viu as chances de empate ruírem. Alisson desarmou, acionou Enzo Díaz, o argentino livre na área encontrou Luciano que sem goleiro, garantiu o 2 a 0.

Ficha Técnica:

Fortaleza

(4-3-3): Brenno; Brítez, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Yeison Guzmán) e Lucas Crispim (Bareiro); Pikachu (Pochettino), Deyverson (Marinho) e Herrera (Breno Lopes). Téc: Martín Palermo

São Paulo

(4-3-3): Rafael; Cédric Soares (Maílton), Negrucci, Sabino e Wendell (Alisson); Luiz Gustavo, Bobadilla e Pablo Maia; Rigoni, Rodriguinho (Enzo Díaz) e Tapia (Luciano). Téc: Hernán Crespo

Fortaleza 0 x 2 São Paulo
26ª rodada do Grupo da Série A de 2025
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Gols: Gonzalo Tapia aos 10 do 1T e Luciano aos 39 do 2T (São Paulo
Cartões Amarelos: Gaston Ávila Lucas Gazal (Fortaleza)
Cartões Vermelhos: Emiliano Rigoni (São Paulo)
Árbitro principal: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
Quarto Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
VAR: Wagner Reway (SC)
Público e renda: 35.544 mil pagantes e renda de R$ 506.094,00

