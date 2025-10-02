Fortaleza perde para o São Paulo e segue na vice-lanterna da Série A

Imagens de Fortaleza e São Paulo, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, em partida realizada no dia 2 de outubro de 2025, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE) / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0 e perdeu a chance de diminuir a distância para sair da zona de rebaixamento. O duelo aconteceu na noite desta quinta-feira, 2, na Arena Castelão e teve como autores dos gols o chileno Gonzalo Tapia e Luciano. A partida foi notabilizada por um Fortaleza com mais posse de bola e um São Paulo bastante reativo. Ambas as estratégias condicionadas pela expulsão do atacante da equipe paulista, Emiliano Rigoni, ainda no início da primeira etapa.



Com a derrota, o Leão segue na 19ª colocação. Fortaleza 0x2 São Paulo: o jogo O jogo começou com o Fortaleza buscando o ataque a todo instante. Logo aos cinco minutos, Rafael saiu mal e "catou borboleta" em um cruzamento vindo do lado esquerdo; Wendell, que estava embaixo da trave, desviou a bola e quase marcou contra. A bola longa foi a principal arma do Leão nos 45 minutos iniciais, seja em escanteios ou em jogadas mais trabalhadas. Aos 10 minutos, Crispim recebe boa bola na entrada da grande área, cruza buscando a segunda trave, mas, tanto Brítez como Deyverson falharam em alcançar a bola. Em uma saída de bola, Deyverson pressionou os defensores do São Paulo, conseguiu forçar o erro na saída de bola, mas acabou errando o passe. O que aconteceu na sequência do lance foi que a bola ficou em disputa, até que Pikachu recuou mal para Brítez, o zagueiro argentino errou a cabeçada e entregou a bola para o São Paulo.

O Leão do Pici acabou ficando indeciso na hora de realizar a transição defensiva, o que deixou muito espaço na grande área. Rigoni cruzou rasteiro e Tapia, enganando Lucas Gazal, recebeu a bola sem objeções para finalizar e abriu o placar com 12 minutos. A alegria são-paulina, contudo, durou pouco mais de 10 minutos. Aos 21 minutos da primeira etapa, Rigoni foi expulso após pisão no tornozelo de Deyverson. Com isso, o Tricolor de Aço passou a ter mais a posse de bola devido à superioridade numérica. Isso ocasionou em algumas alterações na forma do time construir jogadas, a exemplo dos zagueiros subirem ao campo de ataque quando possível, uma vez que tinha um atacante a menos na pressão.

O 11 contra 10, entretanto, não foi suficiente para que o Fortaleza conseguisse construir pelo meio, sendo dependente dos corredores laterais. O Leão não tinha um "lado do campo favorito" e priorizava sempre os espaços ocupados por Lucas Crispim e/ou Matheus Pereira. Para a segunda etapa, Palermo promoveu duas mudanças no intervalo: saíram Herrera e Matheus Pereira, entraram: Breno Lopes e Yeison Guzmán. As alterações tinham como ideia dar mais qualidade a criação da equipe. Mesmo com dois meio-campistas armadores, o Leão não teve mais oportunidades pela faixa central do campo e contou com o ônus de ficar ainda mais vulnerável a contra-ataques. Em uma dessas chances, Bobadilla ficou livre na área aos 10 minutos, mas não conseguiu converter a chance.

Vendo que o caminho seria pelas vias aéreas, Bareiro e Pochettinho entraram em campo. O Paraguaio tinha como missão subir no "terceiro andar" para cabecear as bolas ao gol, enquanto o argentino relembrou os tempos de River Plate, atuando como meio-campista aberto pelo lado direito e buscando sempre a grande área com cruzamentos. Aos 20 minutos da etapa complementar, Sasha conduziu com liberdade e conseguiu um bom passe em profundidade para Diogo Barbosa. O camisa 16 infiltrou, viu que as opções de cruzamento estavam marcadas e chutando ele mesmo para o gol e vendo a bola passar à esquerda do goleiro Rafael. Buscando manter a intensidade da equipe, Marinho entrou no lugar de Deyverson e logo trouxe perigo para a partida. Em seus primeiros toques na bola, partiu para cima da zaga são-paulina, e encontrou Brítez. O argentino cruzou para área e no bate-rebate da grande área, o Leão desperdiçou mais uma grande chance.