Fortaleza vence Sport em confronto direto contra Z-4 na Série A

Jogadores do Fortaleza comemoram no jogo Fortaleza x Sport, no Castelão, pela Série A / Crédito: Fernanda Barros

O Fortaleza respira um pouco mais aliviado em meio a uma sequência de tentativas de fuga do Z-4 do Brasileirão. Na tarde deste sábado, 27, na Arena Castelão, o Tricolor do Pici levou a melhor no clássico nordestino ao vencer o Sport por 1 a 0. O tento único do Leão foi marcado por Lucas Sasha, no primeiro tempo. Com o resultado, o time comandado por Martin Palermo chega aos 21 pontos, provisoriamente com quatro pontos a menos que o 16° colocado, o Atlético-MG. A equipe voltará a campo na próxima quinta-feira, 2, quando recebe, novamente na Arena Castelão, o São Paulo às 19h30min.

Fortaleza x Sport: como foi o jogo Em um duelo marcado pelo desespero dos Leões em diminuir a distância para fora do Z-4, a tensão foi a marca registrada, muito mais que a sede por um bom resultado nos 45 minutos iniciais. De um lado, o Fortaleza, mandante do jogo, começou o jogo sem tanto ímpeto, enquanto o Sport tentava sentir o clima da partida. O embate não se fixou nesse modelo, no entanto, já que o Leão do Pici logo tomou a bola para si e foi atrás do resultado. A primeira grande tentativa do Tricolor em chegar perto do gol de Gabriel saiu de uma cabeçada de Deyverson, mas a bola passou longe das traves. As tentativas de finalização fraca, aliás, foram frequentes no jogo. A partida parecia muito mais marcada pela falta de habilidade dos times em esboçar uma reação. Não havia ameaças de tirar o fôlego dos goleiros, ainda que os times precisassem de maneira desesperada da vitória, mas o Fortaleza conseguiu construir uma vantagem antes do apito de intervalo. Aos 44 minutos, na entrada da grande área, Lucas Sasha driblou o velho rival Ramon Menezes e, com uma bela finalização, colocou o Leão na frente no marcador. Após o placar mínimo construído, o time de Martin Palermo pareceu mais destemido e tentou mais, inclusive com uma finalização de Yago Pikachu travada pela defesa pernambucana, mas foi para o vestiário com a vantagem mínima.