João Ricardo desfalca Fortaleza em duelo contra o São Paulo

O Fortaleza não contará com o goleiro João Ricardo para o jogo contra o São Paulo, que acontece às 19h30min desta quinta-feira, 2, na Arena Castelão. Além do arqueiro, Tinga, Moisés e Weverson também desfalcam o Leão. A informação preliminar foi fornecida pelo repórter Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN.
Conforme a assessoria do clube, o jogador sentiu uma tendinite no ombro e deu lugar a Brenno, contratado no início do ano. Curiosamente, Brenno volta ao time titular após o Clássico-Rei do dia 13 de julho, quando João Ricardo se lesionou no aquecimento.
Nesta partida em questão, Brenno lesionou um dos dedos da mão e fez com que o Leão fosse no mercado atrás de Vinicius Silvestre e Helton Leite.
Este é o segundo jogo em que Martin Palermo não contará com o dono da camisa 1 do Tricolor. A outra partida foi a derrota por 4 a 1 perante o Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 20 de outubro, quando o jogador sentiu a mesa lesão durante os treinos.
Moisés e Tinga, porém, já são desfalques conhecidos pelos torcedores. O camisa 21 está fora desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em um empate por 0 a 0 com o Internacional, onde lesionou o músculo da coxa na comemoração de um gol anulado.
Já Tinga é desfalque desde o duelo contra o Vitória, realizado no dia 13 de setembro, devido uma lesão no adutor da coxa direita. Existia uma expectativa que caso o camisa 2 tivesse condições de jogo, poderia ser alçado aos titulares devido à suspensão de Mancuso, contudo, o dono da posição deve ser o zagueiro Emanuel Brítez.
Weverson, além de João Ricardo, também é novidade entre os desfalques. O lateral-esquerdo chegou para fazer sombra a Bruno Pacheco e Diogo Barbosa, mas nas oportunidades que teve não conseguiu fazer partidas que o credenciassem como titular e não entra em campo desde o dia 24 de agosto.
