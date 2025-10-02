João Ricardo desfalca Fortaleza em duelo contra o São Paulo

O jogador sofre com lesões durante a temporada 2025 / Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

O Fortaleza não contará com o goleiro João Ricardo para o jogo contra o São Paulo, que acontece às 19h30min desta quinta-feira, 2, na Arena Castelão. Além do arqueiro, Tinga, Moisés e Weverson também desfalcam o Leão. A informação preliminar foi fornecida pelo repórter Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN. Conforme a assessoria do clube, o jogador sentiu uma tendinite no ombro e deu lugar a Brenno, contratado no início do ano. Curiosamente, Brenno volta ao time titular após o Clássico-Rei do dia 13 de julho, quando João Ricardo se lesionou no aquecimento.