Fortaleza confirma mais de 24 mil torcedores para o jogo contra o São Paulo

Fortaleza confirma mais de 24 mil torcedores para o jogo contra o São PauloA expectativa para o duelo contra o São Paulo é de casa cheia, contanto, inclusive, com setores promocionais para o jogo entre Tricolores
O Fortaleza divulgou a parcial dos ingressos vendidos para o confronto contra o São Paulo, que ocorre às 19h30min, na Arena Castelão. Atualmente, 24.559 mil Tricolores, divididas entre check-in e ingressos vendidos, estão confirmados no confronto.
Até o momento, 14.679 mil sócio-torcedores garantiram seu lugar no confronto, enquanto 9.880 mil torcedores compraram seus bilhetes. Os ingressos continuam disponíveis, e contam com valor promocional.
As arquibancadas inferiores dos setores norte e sul contam com preços a partir de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). Já no Setor Superior Sul, acompanhantes de sócios-torcedores também irão usufruir dos mesmos valores promocionais.
As vendas dos ingressos ocorrem de forma online no site Leão Tickets e forma física nas lojas físicas do clube: Leão 1918 do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy. Já o sócio-torcedor do Leão pode realizar o check-in na página oficial do programa.
O preço do ingresso varia conforme o setor:
- Inferior Sul/Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul (Sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
- Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
- Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 80 (meia) | R$ 40 (inteira)
*Sócios dos planos Recarga têm direito a 90% de desconto no ingresso.