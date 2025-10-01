Fortaleza confirma mais de 24 mil torcedores para o jogo contra o São Paulo

Torcida do Fortaleza durante jogo contra o Vitória / Crédito: Fernanda Barros

O Fortaleza divulgou a parcial dos ingressos vendidos para o confronto contra o São Paulo, que ocorre às 19h30min, na Arena Castelão. Atualmente, 24.559 mil Tricolores, divididas entre check-in e ingressos vendidos, estão confirmados no confronto. Até o momento, 14.679 mil sócio-torcedores garantiram seu lugar no confronto, enquanto 9.880 mil torcedores compraram seus bilhetes. Os ingressos continuam disponíveis, e contam com valor promocional.