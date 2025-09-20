Palmeiras, com Andreas impecável, arrasa o desesperado Fortaleza

Palmeiras, com Andreas impecável, arrasa o desesperado FortalezaPalmeiras, no 1º tempo, com reservas. Na etapa final, entraram vários titulares. Um deles, Andreas, em menos de 20 minutos, faz dois neste 4 a 1
Com um time que iniciou com dez reservas (exceto o goleiro Weverton), o Palmeiras recebeu o Fortaleza neste sábado (20/9), pela 24ª rodada do Brasileirão. Depois de um primeiro tempo preocupante — em que começou bem, mas levou sufoco do penúltimo colocado —, o Verdão deslanchou no Allianz Parque e goleou por 4 a 1.
Raphael Veiga abriu o placar de pênalti, mas Lucas Crispim empatou ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Sosa recolocou o Palmeiras na frente. Após as entradas de cinco titulares, o jogo virou show — principalmente de Endrick e de Andreas Pereira, que marcou dois belos gols para fechar a goleada. No fim: 4 a 1 para o Verdão, que venceu com autoridade e segue firme na briga pelo título.
No primeiro tempo, tudo igual
Aos cinco minutos do primeiro tempo, Facundo Torres foi derrubado na área por Lucas Sasha. Inicialmente, o árbitro não marcou pênalti, mas foi chamado pelo VAR e confirmou a infração. Aos 10 minutos, Raphael Veiga cobrou com categoria. Assim, abriu o placar para o Palmeiras.
Mesmo com os reservas, o Verdão dominava o jogo. Porém, aos 23, acabou sofrendo o empate após falha defensiva. Um cruzamento encontrou Lucero livre na área. O atacante finalizou para grande defesa de Weverton. Na sobra, Mancuso bateu firme, e novamente o goleiro palmeirense fez uma defesa parcial. Desta vez, no entanto, a bola sobrou para Lucas Crispim, que mandou para as redes. O Fortaleza ainda quase virou: em um contra-ataque puxado por Crispim, ele lançou Breno Lopes, que avançou até a área e chutou para mais uma defesa espetacular de Weverton.
Palmeiras massacra no segundo tempo
Na volta do intervalo, o Palmeiras mudou de postura e foi pra cima. Antes dos 10 minutos, Mauricio, Sosa e Allan perderam chances claras. Pouco depois, Sosa acertou uma bola na trave — a bola ainda bateu na linha, e o goleiro Helton Leite salvou antes que ela entrasse. Enfim, aos 12 minutos, Sosa recebeu um cruzamento, pegou de primeira e marcou um belo gol, colocando o Verdão novamente em vantagem.
Com o controle do jogo, o técnico Abel Ferreira começou a lançar alguns titulares para “matar” de vez a partida. O Palmeiras continuou criando e desperdiçando chances — uma delas, de Sosa, foi inacreditável. Mas teve bola que entou. Aos 38 minutos, Andreas Pereira – que entrou aos 29 minutos – iniciou a jogada, passou e correu para receber de Felipe Anderson, já próximo da área. O meia dominou e chutou com precisão, marcando seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras.
Aos 44, veio o repeteco: jogada pela esquerda, desta vez com Jefté, que rolou para Andreas, livre na entrada da área. Novo chute certeiro e mais um belo gol: 4 a 1 no placar.
PALMEIRAS 4X1 FORTALEZA
24ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
Data: 20/9/2025
Público: 35.324
Renda: R$ 2.678.628,00
Gols: Raphael Veiga, pênalti, 10’/1ºT (1-0); Lucas Crispim, 26’/1ºT (2-0); Sosa, 11’/2ºT (2-1); Andreas Pereira, 37’/2ºT (3-1). Andreas Pereira, 43’/2ºT (4-1)
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Maurício (Vitor Roque, 24’/2ºT), Allan (Lucas Evangelista, 24’/2ºT) e Raphael Veiga (Flaco López, 24’/2ºT); Facundo Torres (Andreas Pereira, 29’/2ºT) e Ramon Sosa (Felipe Anderson, 29’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira
FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Britez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira(Bareiro, 40’/2ºT), Lucas Sasha e Lucas Crispim (Rodrigo Santos, 12’/2ºT); Yago Pikachu (Marinho, 29’/2ºT); Lucero (Deyverson, 12’/2ºT) e Breno Lopes (Pochettino, 29’/2ºT). Técnico: Martin Palermo
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões Amarelos: Micael (PAL);Britez (FOR)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.