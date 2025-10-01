Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

A bola rola nesta quinta-feira, 2, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19h30min, pela 26ª rodada do Brasileirão
Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Vivendo um momento de maior confiança jogando dentro de casa, o Fortaleza recebe o São Paulo nesta quinta-feira, 2, na Arena Castelão, às 19h30min, em duelo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Leão do Pici, que mira a terceira vitória seguida em solo cearense para seguir lutando contra o rebaixamento. Do outro, o clube paulista, que passa por uma fase turbulenta e de grande pressão.

Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: como chega o Leão

Desde que Martín Palermo assumiu o comando técnico, o Fortaleza passou a ser mais efetivo como mandante. Em dois jogos no Gigante da Boa Vista, contra Vitória e Sport, o escrete azul-vermelho-e-branco venceu ambos. Agora, contra o São Paulo, a expectativa no Pici é de que esse bom desempenho possa ser mantido – já que vencer em casa é algo fundamental para o clube almejar sair do Z-4.

Com o triunfo sobre o Sport, na semana passada, o Fortaleza chegou aos 21 pontos e terminou a rodada com seis pontos a menos que o primeiro fora da zona, que, na ocasião, era o Santos. Em entrevista coletiva, o volante Lucas Sasha ressaltou que não adianta o elenco tricolor se preocupar com resultados dos adversários diretos: o foco tem que ser em vencer para, no dia 7 de dezembro, o clube não esteja entre as quatro últimas posições.

“A gente não tem que olhar lá para frente, para o Juventude, Vasco, Cruzeiro e Flamengo, a sequência que teremos. Não temos que olhar. Temos que pontuar agora contra o São Paulo. E, por mais que pontue contra o São Paulo, conquistando os três pontos, e os outros times vençam e mantenham a distância, está tudo bem. O que mais precisamos agora é pontuar, e é isso que temos que blindar”, destacou o atleta.

Leia mais

Em relação aos desfalques, o Fortaleza conta com três baixas, sendo duas por suspensão: Bruno Pacheco e Eros Mancuso, que vinham sendo titulares nas laterais. Weverson, lesionado, também está fora. Já Moisés e Tinga são tratados como dúvidas. Por outro lado, Palermo conta com o retorno de Brítez.

Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: como chega o Tricolor

Rival do Fortaleza, o São Paulo vive uma de suas piores fases na temporada. A equipe comandada por Hernán Crespo – que, assim como Palermo, foi goleador durante a carreira de atleta – foi eliminada recentemente da Libertadores pela LDU, derrota que potencializou uma crise. Na última rodada, contra o Ceará, no Morumbis, diversos protestos foram feitos por torcedores ao redor do estádio.

As críticas foram direcionadas para diversas frentes do clube: diretoria, departamento médico e elenco. Em campo, o São Paulo perdeu para o Ceará por 1 a 0. Com isso, o Tricolor paulista chega para enfrentar o Leão vindo de quatro reveses consecutivos, dois pela Libertadores e dois pelo Campeonato Brasileiro – torneio em que ocupa a 7ª posição, com 35 pontos somados.

No São Paulo, a lista de ausências é enorme. Na zaga, Crespo não terá Ferraresi, Arboleda e Rafael Tolói. No meio-campo, Lucas Moura não viajou. Já no setor ofensivo, nomes como Calleri, André Silva e Ryan Francisco, lesionados, também estão fora do jogo. Marco Antônio e Oscar, que vinham tratando lesão, estão recuperados e foram relacionados.

Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: retrospecto

O jogo contra o São Paulo é visto no Fortaleza como mais uma final – assim como foi contra o Sport, recentemente. Historicamente, o recorte atual do confronto é totalmente favorável ao time cearense. Nos últimos 11 jogos disputados contra o time paulista, o Leão do Pici não perdeu nenhum: foram seis vitórias e cinco empates. É, pelo menos na estatística, algo que a torcida tricolor pode se apegar.

Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira

"Depois de bater o Sport, o Fortaleza encara o São Paulo buscando engatar a segunda vitória consecutiva em casa. Um novo triunfo, claro, aumenta ainda mais a confiança da equipe, que deu claros sinais que não vai “desistir” da Série A tão rápido.

Para isso, o Leão vai precisar apresentar uma postura madura e consciente para não correr riscos contra um adversário bem treinado, mas que vive momento ruim na temporada", avalia o jornalista do O POVO.

Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: provável escalação

Fortaleza
4-3-3: João Ricardo; Brítez, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

São Paulo
4-3-3: Rafael; Cédric Soares, Negrucci, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Alisson), Bobadilla e Rodriguinho; Ferreira, Luciano e Dinenno. Téc: Hernán Crespo

Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: ficha técnica

  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
  • Data: 1/10/2025
  • Horário: 19h30min (de Brasília)
  • Árbitro: Anderson Daronco/RS
  • Assistentes: Michael Stanislau/RS e Tiago Augusto Kappes/RS
  • VAR: Wagner Reway/SC

Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Premiere
  • Cazé TV
  • Record
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Esportes

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar