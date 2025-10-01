Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

SP - BRASILEIRÃO/SÃO PAULO X FORTALEZA - ESPORTES - Breno Lopes, do Fortaleza, na partida entre São Paulo e Fortaleza válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, realizada no Estádio MorumBIS, na capital paulista, na noite desta sexta-feira (2). 02/05/2025 - Foto: CAIO DE SOUSA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO / Crédito: CAIO DE SOUSA/ESTADÃO CONTEÚDO

Vivendo um momento de maior confiança jogando dentro de casa, o Fortaleza recebe o São Paulo nesta quinta-feira, 2, na Arena Castelão, às 19h30min, em duelo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Leão do Pici, que mira a terceira vitória seguida em solo cearense para seguir lutando contra o rebaixamento. Do outro, o clube paulista, que passa por uma fase turbulenta e de grande pressão. Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: como chega o Leão Desde que Martín Palermo assumiu o comando técnico, o Fortaleza passou a ser mais efetivo como mandante. Em dois jogos no Gigante da Boa Vista, contra Vitória e Sport, o escrete azul-vermelho-e-branco venceu ambos. Agora, contra o São Paulo, a expectativa no Pici é de que esse bom desempenho possa ser mantido – já que vencer em casa é algo fundamental para o clube almejar sair do Z-4.



Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: como chega o Tricolor Rival do Fortaleza, o São Paulo vive uma de suas piores fases na temporada. A equipe comandada por Hernán Crespo – que, assim como Palermo, foi goleador durante a carreira de atleta – foi eliminada recentemente da Libertadores pela LDU, derrota que potencializou uma crise. Na última rodada, contra o Ceará, no Morumbis, diversos protestos foram feitos por torcedores ao redor do estádio.

As críticas foram direcionadas para diversas frentes do clube: diretoria, departamento médico e elenco. Em campo, o São Paulo perdeu para o Ceará por 1 a 0. Com isso, o Tricolor paulista chega para enfrentar o Leão vindo de quatro reveses consecutivos, dois pela Libertadores e dois pelo Campeonato Brasileiro – torneio em que ocupa a 7ª posição, com 35 pontos somados.

No São Paulo, a lista de ausências é enorme. Na zaga, Crespo não terá Ferraresi, Arboleda e Rafael Tolói. No meio-campo, Lucas Moura não viajou. Já no setor ofensivo, nomes como Calleri, André Silva e Ryan Francisco, lesionados, também estão fora do jogo. Marco Antônio e Oscar, que vinham tratando lesão, estão recuperados e foram relacionados.

Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: retrospecto O jogo contra o São Paulo é visto no Fortaleza como mais uma final – assim como foi contra o Sport, recentemente. Historicamente, o recorte atual do confronto é totalmente favorável ao time cearense. Nos últimos 11 jogos disputados contra o time paulista, o Leão do Pici não perdeu nenhum: foram seis vitórias e cinco empates. É, pelo menos na estatística, algo que a torcida tricolor pode se apegar. Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira

"Depois de bater o Sport, o Fortaleza encara o São Paulo buscando engatar a segunda vitória consecutiva em casa. Um novo triunfo, claro, aumenta ainda mais a confiança da equipe, que deu claros sinais que não vai “desistir” da Série A tão rápido.

Para isso, o Leão vai precisar apresentar uma postura madura e consciente para não correr riscos contra um adversário bem treinado, mas que vive momento ruim na temporada", avalia o jornalista do O POVO. Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: provável escalação Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo São Paulo

4-3-3: Rafael; Cédric Soares, Negrucci, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Alisson), Bobadilla e Rodriguinho; Ferreira, Luciano e Dinenno. Téc: Hernán Crespo

