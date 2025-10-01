Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseA bola rola nesta quinta-feira, 2, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19h30min, pela 26ª rodada do Brasileirão
Vivendo um momento de maior confiança jogando dentro de casa, o Fortaleza recebe o São Paulo nesta quinta-feira, 2, na Arena Castelão, às 19h30min, em duelo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Leão do Pici, que mira a terceira vitória seguida em solo cearense para seguir lutando contra o rebaixamento. Do outro, o clube paulista, que passa por uma fase turbulenta e de grande pressão.
Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: como chega o Leão
Desde que Martín Palermo assumiu o comando técnico, o Fortaleza passou a ser mais efetivo como mandante. Em dois jogos no Gigante da Boa Vista, contra Vitória e Sport, o escrete azul-vermelho-e-branco venceu ambos. Agora, contra o São Paulo, a expectativa no Pici é de que esse bom desempenho possa ser mantido – já que vencer em casa é algo fundamental para o clube almejar sair do Z-4.
Com o triunfo sobre o Sport, na semana passada, o Fortaleza chegou aos 21 pontos e terminou a rodada com seis pontos a menos que o primeiro fora da zona, que, na ocasião, era o Santos. Em entrevista coletiva, o volante Lucas Sasha ressaltou que não adianta o elenco tricolor se preocupar com resultados dos adversários diretos: o foco tem que ser em vencer para, no dia 7 de dezembro, o clube não esteja entre as quatro últimas posições.
“A gente não tem que olhar lá para frente, para o Juventude, Vasco, Cruzeiro e Flamengo, a sequência que teremos. Não temos que olhar. Temos que pontuar agora contra o São Paulo. E, por mais que pontue contra o São Paulo, conquistando os três pontos, e os outros times vençam e mantenham a distância, está tudo bem. O que mais precisamos agora é pontuar, e é isso que temos que blindar”, destacou o atleta.
Em relação aos desfalques, o Fortaleza conta com três baixas, sendo duas por suspensão: Bruno Pacheco e Eros Mancuso, que vinham sendo titulares nas laterais. Weverson, lesionado, também está fora. Já Moisés e Tinga são tratados como dúvidas. Por outro lado, Palermo conta com o retorno de Brítez.
Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: como chega o Tricolor
Rival do Fortaleza, o São Paulo vive uma de suas piores fases na temporada. A equipe comandada por Hernán Crespo – que, assim como Palermo, foi goleador durante a carreira de atleta – foi eliminada recentemente da Libertadores pela LDU, derrota que potencializou uma crise. Na última rodada, contra o Ceará, no Morumbis, diversos protestos foram feitos por torcedores ao redor do estádio.
As críticas foram direcionadas para diversas frentes do clube: diretoria, departamento médico e elenco. Em campo, o São Paulo perdeu para o Ceará por 1 a 0. Com isso, o Tricolor paulista chega para enfrentar o Leão vindo de quatro reveses consecutivos, dois pela Libertadores e dois pelo Campeonato Brasileiro – torneio em que ocupa a 7ª posição, com 35 pontos somados.
No São Paulo, a lista de ausências é enorme. Na zaga, Crespo não terá Ferraresi, Arboleda e Rafael Tolói. No meio-campo, Lucas Moura não viajou. Já no setor ofensivo, nomes como Calleri, André Silva e Ryan Francisco, lesionados, também estão fora do jogo. Marco Antônio e Oscar, que vinham tratando lesão, estão recuperados e foram relacionados.
Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: retrospecto
O jogo contra o São Paulo é visto no Fortaleza como mais uma final – assim como foi contra o Sport, recentemente. Historicamente, o recorte atual do confronto é totalmente favorável ao time cearense. Nos últimos 11 jogos disputados contra o time paulista, o Leão do Pici não perdeu nenhum: foram seis vitórias e cinco empates. É, pelo menos na estatística, algo que a torcida tricolor pode se apegar.
Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira
"Depois de bater o Sport, o Fortaleza encara o São Paulo buscando engatar a segunda vitória consecutiva em casa. Um novo triunfo, claro, aumenta ainda mais a confiança da equipe, que deu claros sinais que não vai “desistir” da Série A tão rápido.
Para isso, o Leão vai precisar apresentar uma postura madura e consciente para não correr riscos contra um adversário bem treinado, mas que vive momento ruim na temporada", avalia o jornalista do O POVO.
Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: provável escalação
Fortaleza
4-3-3: João Ricardo; Brítez, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
São Paulo
4-3-3: Rafael; Cédric Soares, Negrucci, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Alisson), Bobadilla e Rodriguinho; Ferreira, Luciano e Dinenno. Téc: Hernán Crespo
Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
- Data: 1/10/2025
- Horário: 19h30min (de Brasília)
- Árbitro: Anderson Daronco/RS
- Assistentes: Michael Stanislau/RS e Tiago Augusto Kappes/RS
- VAR: Wagner Reway/SC
Fortaleza x São Paulo pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Cazé TV
- Record
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO