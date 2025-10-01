Artilheiros em campo, Palermo e Crespo agora duelam como técnicos

Hernán Crespo e Martín Palermo serão adversários nesta quinta-feira, 2, na Arena Castelão / Crédito: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP e FERNANDA BARROS/O POVO

A partida entre Fortaleza e São Paulo, nesta quinta-feira, 2 de outubro, na Arena Castelão, marcará o encontro de dois nomes respeitados do futebol argentino: Martín Palermo e Hernán Crespo. Goleadores em suas épocas como atletas, os dois ex-centroavantes agora atuam na beira do campo, como treinadores – será o primeiro duelo entre eles nessa função. Na Argentina, os dois marcaram época em times diferentes e com enorme rivalidade. Palermo é o maior artilheiro da história do Boca Juniors, além de possuir uma respeitada coleção de títulos conquistados pelo clube. Crespo, por sua vez, foi revelado pelo River Plate, onde foi decisivo em uma final de Copa Libertadores.

A trajetória de Crespo dentro de campo Revelado pelo River Plate, Crespo entrou para a história do clube após sua atuação na final da Copa Libertadores de 1996. Na ocasião, o time argentino havia perdido o duelo de ida por 1 a 0 contra o América de Cali. Na volta, o centroavante, então com apenas 20 anos, marcou dois gols e confirmou o título para os Millonarios. Depois disso, construiu praticamente toda a carreira no futebol italiano. Em 1997, transferiu-se para o Parma, onde se tornou ídolo da torcida. Por lá, marcou gols importantes e conquistou a Copa da Itália, a Copa da Uefa e a Supercopa da Itália. Entre 2000 e 2008, passou por Lazio, Milan, Chelsea e Inter de Milão. Pelo Milan, chegou a marcar dois gols na final da Champions League de 2005, no fatídico jogo contra o Liverpool – que se sagrou campeão nos pênaltis após uma enorme reviravolta no tempo normal.