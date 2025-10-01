Artilheiros em campo, Palermo e Crespo agora duelam como técnicos

Artilheiros em campo, Palermo e Crespo agora duelam como técnicosSerá a primeira vez que os ex-atacantes argentinos se enfrentarão como treinadores
A partida entre Fortaleza e São Paulo, nesta quinta-feira, 2 de outubro, na Arena Castelão, marcará o encontro de dois nomes respeitados do futebol argentino: Martín Palermo e Hernán Crespo. Goleadores em suas épocas como atletas, os dois ex-centroavantes agora atuam na beira do campo, como treinadores – será o primeiro duelo entre eles nessa função.
Na Argentina, os dois marcaram época em times diferentes e com enorme rivalidade. Palermo é o maior artilheiro da história do Boca Juniors, além de possuir uma respeitada coleção de títulos conquistados pelo clube. Crespo, por sua vez, foi revelado pelo River Plate, onde foi decisivo em uma final de Copa Libertadores.
A trajetória de Palermo dentro de campo
Antes de se aventurar como treinador, Palermo teve uma carreira consolidada como atacante. A maior parte foi atuando na Argentina: foi revelado pelo Estudiantes e, após seis temporadas, transferiu-se para o Boca Juniors, em 1998.
Com a camisa dos Xeneizes, venceu seis vezes o Campeonato Argentino, duas vezes a Libertadores (2000 e 2007), duas vezes a Sul-Americana (2004 e 2005), uma Copa Intercontinental (2000) e três Recopas (2005, 2006 e 2008).
Após um período no futebol espanhol, onde atuou entre 2001 e 2003, por Villarreal, Betis e Alavés, Palermo retornou ao Boca Juniors em 2004 e encerrou a carreira em 2011. Ao todo, marcou 237 gols pelo clube, sendo o maior artilheiro da história dos Xeneizes.
A trajetória de Crespo dentro de campo
Revelado pelo River Plate, Crespo entrou para a história do clube após sua atuação na final da Copa Libertadores de 1996. Na ocasião, o time argentino havia perdido o duelo de ida por 1 a 0 contra o América de Cali. Na volta, o centroavante, então com apenas 20 anos, marcou dois gols e confirmou o título para os Millonarios.
Depois disso, construiu praticamente toda a carreira no futebol italiano. Em 1997, transferiu-se para o Parma, onde se tornou ídolo da torcida. Por lá, marcou gols importantes e conquistou a Copa da Itália, a Copa da Uefa e a Supercopa da Itália.
Entre 2000 e 2008, passou por Lazio, Milan, Chelsea e Inter de Milão. Pelo Milan, chegou a marcar dois gols na final da Champions League de 2005, no fatídico jogo contra o Liverpool – que se sagrou campeão nos pênaltis após uma enorme reviravolta no tempo normal.
Crespo colecionou alguns títulos importantes, como a Premier League pelo Chelsea e o Campeonato Italiano em três oportunidades. Pela seleção argentina, marcou 35 gols, sendo o quarto maior artilheiro, atrás de Messi, Batistuta e Agüero. O ex-atacante encerrou a carreira em 2012, jogando pelo Parma.
Palermo e Crespo agora vivem momentos diferentes
Os dois goleadores argentinos agora vivem momentos distintos no futebol brasileiro. Ambos viraram técnicos e irão se enfrentar pela primeira vez nessa função. O Fortaleza, de Palermo, está em situação delicada no Brasileirão, ocupando a vice-lanterna. O São Paulo, de Crespo, embora no 7º lugar, enfrenta uma fase conturbada, marcada por eliminações, derrotas seguidas e pressão da torcida.
O duelo ocorre nesta quinta-feira, 2 de outubro, na Arena Castelão, às 19h30, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.