Fortaleza e Internacional ficam no 0 a 0 em jogo morno no Castelão, pela Série A

Sem emoção e gols na Arena Castelão. Fortaleza e Internacional ficaram apenas no empate por 0 a 0, em duelo válido pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo, 13. O time do Pici segue sem saber o que é derrota no torneio: são três jogos, uma vitória e dois empates. O clube fica na sétima posição do certame com cinco pontos somados. Na quarta-feira, 16, às 21h30min, volta a campo diante do Vitória, no Barradão, em Salvador (BA).

Na etapa inicial, Leão e Colorado protagonizaram um duelo de poucas emoções e escassas oportunidades claras de gol, refletindo o equilíbrio tático e a cautela de ambos os lados. Ainda assim, foi o time da casa quem demonstrou maior iniciativa ofensiva, conseguindo finalizar mais vezes e manter presença constante no campo de ataque. O Tricolor do Pici tentou romper a compacta defesa colorada com investidas de média distância e bolas alçadas na área. Calebe obrigou o goleiro Anthoni a fazer boa defesa em chute de fora da área, enquanto Mancuso e David Luiz também arriscaram, mas sem precisão: o primeiro mandou para fora, e o zagueiro cabeceou sem direção. Já o Inter teve mais dificuldades para criar, encontrando resistência no meio-campo e apostando em jogadas pontuais. A melhor oportunidade do time gaúcho surgiu com Borré, que finalizou com perigo próximo ao ângulo esquerdo de João Ricardo — a única chance efetiva que realmente levou ameaça à meta adversária.

O empate sem gols no intervalo traduz o que foi o primeiro tempo: um jogo de muita marcação, estudos e tentativas ainda tímidas de abrir o placar. No segundo tempo, porém, o duelo ganhou em emoção — e logo de cara, um lance inusitado. Aos cinco minutos, após cruzamento na área, Deyverson — que se tornaria protagonista logo em seguida — cabeceou, e o goleiro Anthoni fez uma grande defesa. No rebote, Moisés, de bicicleta, marcou um golaço e tirou o zero do placar. No entanto, dois momentos seguidos acabaram marcando o camisa 21 pelo azar. Na comemoração, Deyverson empurrou o companheiro, que acabou se machucando e precisou ser substituído por Marinho. Para piorar, o gol foi anulado, já que Pikachu, no início da jogada, estava em posição de impedimento.