João Ricardo elogia defesa do Fortaleza após vitória

João Ricardo acentua boa atuação defensiva do Fortaleza após vitória contra o Sport

Destaque no triunfo tricolor, goleiro também convocou torcida para os próximos jogos do Leão na Arena Castelão
Iara Costa
Iara Costa
Destaque na vitória do Fortaleza em 1 a 0 diante do Sport neste sábado, 27, o goleiro João Ricardo, de volta à meta tricolor, salientou a importância do resultado para o Leão do Pici após o apito final. Em entrevista na beira do campo, o defensor frisou a dificuldade do triunfo já que, por alguns momentos, o Rubro-Negro Pernambucano pressionou a equipe comandada por Palermo na busca por um empate. 

"Sabemos do nosso momento delicado na tabela, o quanto é importante esse apoio que o torcedor tá nos dando e o quanto foi difícil o jogo. Foi luta do início ao fim", contou ele. 

A vitória do Leão, para além do gol de Lucas Sasha, também passou pela força da defesa do Tricolor em segurar o resultado, o que, para João Ricardo, demonstra a atual mentalidade do time — mentalidade esta, inclusive, pregada por Palermo em sua apresentação no clube. 

"A gente conversa muito no vestiário que a gente sempre vai ter oportunidade de gols. Temos que nos preocupar em não tomar. Hoje foi mais um jogo que nos defendemos muito bem e ganhamos de 1 a 0. Acho que estamos em um momento, talvez não é o futebol mais bonito demonstrado, mas a gente necessita talvez não mostrar um futebol bonito e ganhar jogos", explicou.

O goleiro finalizou a fala convocando a torcida para os próximos jogos do Fortaleza no Castelão. Para ele, a força vinda das arquibancadas pode ser primordial na luta contra o Z-4. 

"De três jogos, ganhamos dois. Em três a torcida veio, em dois ela saiu feliz. É o tamanho da importância de uma vitória dentro de casa. Agora é continuar trabalhando, chamar o torcedor pro próximo jogo. Quem puder comparecer ao máximo possível hoje, é muito importante. Não estamos fazendo um grande ano, mas o torcedor fique ciente que estamos trabalhando muito para reverter isso e eles serão muito importantes", finalizou.

O Fortaleza poderá contar com a presença de seu torcedor na próxima partida, já que jogará novamente na condição de mandante. O Tricolor do Pici irá receber nesta quinta-feira, 2, às 19h30min, o São Paulo pela 26ª rodada da Série A.  

