Fortaleza tem três desfalques e duas dúvidas contra o São Paulo

Fortaleza tem três desfalques e duas dúvidas para duelo contra São Paulo
Para enfrentar o São Paulo, o Fortaleza terá pelo menos três desfalques na partida desta quinta-feira, 2, às 19h30min, no Castelão, pela 26ª rodada da Série A. Na lista de ausências estão os laterais Mancuso e Bruno Pacheco, suspensos em razão do terceiro cartão amarelo sofrido no duelo contra o Sport, e Weverson, lesionado, tratando um edema muscular no adutor da coxa direita.
Além deles, o também lateral-direito Tinga e o atacante Moisés são dúvidas para o duelo contra o Tricolor Paulista. O defensor, que não entra em campo desde a derrota para o Fluminense, no dia 16 de agosto, sofreu recentemente um edema muscular no adutor da coxa direita, mas já voltou a realizar alguns treinos leves nesta semana, em um período de transição após a lesão.
Já o atacante, que não entra em campo desde a partida contra o Internacional, no dia 13 de abril, vem treinando com seus companheiros há algumas semanas, mas segue sem ser relacionado e permanece como dúvida para o embate contra o São Paulo.
Em contrapartida, o treinador Martín Palermo terá o retorno de dois defensores para o confronto da 26ª rodada da Série A do Brasileirão. Após cumprir suspensão automática, Brítez volta a ser opção de e já deve atuar como titular. Além dele, Benevenuto também estará à disposição do técnico argentino após se recuperar de um edema muscular na posterior da coxa direita.