Fortaleza tem três desfalques e duas dúvidas contra o São Paulo

Entre as ausências e dúvidas, quatro são defensores e um atacante; o Leão do Pici recebe o São Paulo na próxima quinta-feira, 2,

Para enfrentar o São Paulo, o Fortaleza terá pelo menos três desfalques na partida desta quinta-feira, 2, às 19h30min, no Castelão, pela 26ª rodada da Série A. Na lista de ausências estão os laterais Mancuso e Bruno Pacheco, suspensos em razão do terceiro cartão amarelo sofrido no duelo contra o Sport, e Weverson, lesionado, tratando um edema muscular no adutor da coxa direita.

Além deles, o também lateral-direito Tinga e o atacante Moisés são dúvidas para o duelo contra o Tricolor Paulista. O defensor, que não entra em campo desde a derrota para o Fluminense, no dia 16 de agosto, sofreu recentemente um edema muscular no adutor da coxa direita, mas já voltou a realizar alguns treinos leves nesta semana, em um período de transição após a lesão.