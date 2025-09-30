Sasha evita olhar para resultado de rivais do Z-4 e diz: "Precisamos pontuar"O volante disse que, independente do que aconteça nas rodadas, o Leão precisa fazer sua parte para manter-se com chances de, na última rodada, escapar do rebaixamento
Autor do gol da vitória sobre o Sport, na última rodada, o volante Lucas Sasha concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 30, e falou sobre a luta do Fortaleza contra o rebaixamento. De acordo com o jogador, o elenco não pode se abalar com resultados paralelos de outros times que estão próximos do Z-4: o foco tem que ser somente no próprio Leão, em conquistar vitórias e elevar a confiança.
“A gente não tem que olhar lá pra frente, para o Juventude, Vasco, Cruzeiro e Flamengo, a sequência que teremos. Não temos que olhar. Temos que pontuar agora contra o São Paulo. E por mais que pontue contra o São Paulo, os três pontos, e os outros times vençam e mantenham a distância, está tudo bem. O que mais precisamos agora é pontuar, e é isso que temos que blindar”, disse.
O Tricolor iniciou a 25ª rodada com sete pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que na ocasião era o Atlético-MG. Mesmo vencendo o Sport, o time cearense viu boa parte das outras equipes que estão próximas ao Z-4 montarem. Ainda assim, a margem caiu de sete para seis pontos.
“Muitas vezes a gente fica desapontado, como agora, em que ganhamos do Sport e quando olhamos a rodada, falamos ‘poxa, todo mundo ganhou e foi ruim para nós’. Não foi ruim para nós, está bom. Precisamos pontuar, começar a ganhar mais jogos e se sentir bem novamente. Quando a gente ganha, vem esse clima mais gostoso e leve. Isso tudo nos ajuda a continuar. É isso que temos que levar daqui para frente”, completou.
Sasha reforça que o Leão precisa estar fora do Z-4 na última rodada, não agora
Sem muita margem para erros na reta final do Brasileirão, Lucas Sasha ponderou que algumas devem acontecer, mas que isso não pode abalar o foco do elenco na busca pelo objetivo de permanecer na elite nacional. Para o volante, o Leão não precisa estar fora da zona de rebaixamento agora, e sim na última rodada, no dia 7 de dezembro.
“Derrotas vão vir, não tem como. O mais positivo pode pensar que vamos vencer todos os jogos, mas eu acho difícil. Então as derrotas vão vir e isso não pode nos abalar. Temos que continuar com a cabeça boa e sabendo que no dia 7 de dezembro temos que estar fora da zona. Não precisamos estar agora, e sim na última rodada do campeonato”, enfatizou.