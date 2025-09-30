Sasha evita olhar para resultado de rivais do Z-4 e diz: "Precisamos pontuar"

Volante Lucas Sasha em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Autor do gol da vitória sobre o Sport, na última rodada, o volante Lucas Sasha concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 30, e falou sobre a luta do Fortaleza contra o rebaixamento. De acordo com o jogador, o elenco não pode se abalar com resultados paralelos de outros times que estão próximos do Z-4: o foco tem que ser somente no próprio Leão, em conquistar vitórias e elevar a confiança. “A gente não tem que olhar lá pra frente, para o Juventude, Vasco, Cruzeiro e Flamengo, a sequência que teremos. Não temos que olhar. Temos que pontuar agora contra o São Paulo. E por mais que pontue contra o São Paulo, os três pontos, e os outros times vençam e mantenham a distância, está tudo bem. O que mais precisamos agora é pontuar, e é isso que temos que blindar”, disse.