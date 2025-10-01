Contra o Fortaleza, São Paulo tem três desfalques na zaga e pode mudar o esquemaAs equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 2, em mais um jogo importante para o Leão do Pici na luta contra o rebaixamento à Série B do Brasileirão. Além da zaga, o São Paulo tem outros desfalques importantes
O Fortaleza tem mais um desafio na luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro: nesta quinta-feira, 2, enfrenta o São Paulo, na Arena Castelão, às 19h30min. Contudo, a missão pode ter se tornado mais acessível do que o esperado. Além da sequência negativa de quatro derrotas do Tricolor Paulista, o time de Hernán Crespo terá três desfalques na zaga e deve reformular sua defesa ante o Leão do Pici.
Para a partida que marca a 26ª rodada da competição nacional, o São Paulo já não contaria com Ferraresi, que trata de uma lesão no adutor da coxa esquerda, mas dois novos desfalques surgiram na derrota para o Ceará, na última segunda-feira, 29, no Morumbis. Arboleda recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática, enquanto Rafael Tolói deixou o campo com dores e teve lesão constatada.
O experiente zagueiro, que passou dez anos na Atalanta-ITA, saiu pouco depois dos 30 minutos de jogo, substituído por Sabino. No exame realizado posteriormente, foi detectada uma lesão na parte posterior da coxa. Assim, o plantel terá poucas opções para a zaga, e pode abandonar o esquema de três zagueiros que vem adotando.
Apenas Sabino e Alan Franco estão disponíveis para a posição, mas o volante Negrucci já atuou como defensor com Crespo, fazendo o lado direito da defesa. Na coletiva pós-jogo, Crespo revelou que ainda não havia pensado sobre a sequência, mas que não descarta montar uma linha com quatro defensores.
A lista de desfalques é bem maior
Além das novas ausências, o Soberano já tem uma longa lista no departamento médico. No ataque, Calleri, Ryan Francisco e André Silva tiveram lesões nos joelhos. Os dois primeiros sofreram rupturas do ligamento cruzado anterior (LCA) — e Ryan também machucou o Menisco. O terceiro também rompeu o ligamento cruzado, mas o posterior, e teve um estiramento no anterior.
No meio de campo, o volante Marcos Antônio se recupera de uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Além dele, o meia Oscar já está liberado após fraturar três vértebras lombares, em julho, mas ainda recupera o ritmo de jogo e ainda não foi relacionado.