Contra o Fortaleza, São Paulo tem três desfalques na zaga

Zagueiro Arboleda no jogo São Paulo x Ceará, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

O Fortaleza tem mais um desafio na luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro: nesta quinta-feira, 2, enfrenta o São Paulo, na Arena Castelão, às 19h30min. Contudo, a missão pode ter se tornado mais acessível do que o esperado. Além da sequência negativa de quatro derrotas do Tricolor Paulista, o time de Hernán Crespo terá três desfalques na zaga e deve reformular sua defesa ante o Leão do Pici. Para a partida que marca a 26ª rodada da competição nacional, o São Paulo já não contaria com Ferraresi, que trata de uma lesão no adutor da coxa esquerda, mas dois novos desfalques surgiram na derrota para o Ceará, na última segunda-feira, 29, no Morumbis. Arboleda recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática, enquanto Rafael Tolói deixou o campo com dores e teve lesão constatada.