Fortaleza não perde para o São Paulo há 11 jogos; confira retrospecto

Última derrota do Tricolor do Pici diante do Time do Morumbi ocorreu no segundo turno do Brasileirão de 2020, quando a equipe paulista venceu por 3 a 2 na Arena Castelão

Em busca de se manter vivo na luta para sair do Z-4, o Fortaleza enfrenta nesta quinta-feira, 2, às 19h30min, o São Paulo, na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série A. O duelo colocará o Leão frente ao Tricolor do Morumbi, equipe contra quem o time cearense somou pontos nos últimos 11 duelos.

A última vez que o Tricolor do Pici saiu derrotado diante do São Paulo foi no segundo turno do Brasileirão de 2020. Na ocasião, a equipe paulista venceu o grupo por 3 a 2 na Arena Castelão. De lá para cá, foram foram seis vitória do Leão e cinco empates.