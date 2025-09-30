Fortaleza não perde para o São Paulo há 11 jogos; confira retrospecto

Fortaleza não perde para o São Paulo há 11 jogos; confira retrospectoÚltima derrota do Tricolor do Pici diante do Time do Morumbi ocorreu no segundo turno do Brasileirão de 2020, quando a equipe paulista venceu por 3 a 2 na Arena Castelão
Em busca de se manter vivo na luta para sair do Z-4, o Fortaleza enfrenta nesta quinta-feira, 2, às 19h30min, o São Paulo, na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série A. O duelo colocará o Leão frente ao Tricolor do Morumbi, equipe contra quem o time cearense somou pontos nos últimos 11 duelos.
A última vez que o Tricolor do Pici saiu derrotado diante do São Paulo foi no segundo turno do Brasileirão de 2020. Na ocasião, a equipe paulista venceu o grupo por 3 a 2 na Arena Castelão. De lá para cá, foram foram seis vitória do Leão e cinco empates.
Confira história recente do Fortaleza contra o São Paulo
- São Paulo 0 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2025
- Fortaleza 1 x 0 São Paulo - Brasileirão 2024
- São Paulo 1 x 2 Fortaleza - Brasileirão 2024
- São Paulo 1 x 2 Fortaleza - Brasileirão 2023
- Fortaleza 0 x 0 São Paulo - Brasileirão 2023
- São Paulo 0 x 1 Fortaleza - Brasileirão 2022
- Fortaleza 1 x 1 São Paulo - Brasileirão 2022
- Fortaleza 1 x 1 São Paulo - Brasileirão 2021
- Fortaleza 3 x 1 São Paulo - Copa do Brasil 2021
- São Paulo 2 x 2 Fortaleza - Copa do Brasil 2021
- São Paulo 0 x 1 Fortaleza - Brasileirão 2021
A partida desta quinta-feira promete, no entanto, um duelo bastante acirrado. Isso porque o São Paulo chega com uma grande pressão de voltar a ganhar. O time de Crespo não consegue somar pontos a quatro jogos. Nas últimas sete partida, foram apenas duas vitórias conquistas, diante do Botafogo e do Atlético-MG.