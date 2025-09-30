Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza não perde para o São Paulo há 11 jogos; confira retrospecto

Fortaleza não perde para o São Paulo há 11 jogos; confira retrospecto

Última derrota do Tricolor do Pici diante do Time do Morumbi ocorreu no segundo turno do Brasileirão de 2020, quando a equipe paulista venceu por 3 a 2 na Arena Castelão
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em busca de se manter vivo na luta para sair do Z-4, o Fortaleza enfrenta nesta quinta-feira, 2, às 19h30min, o São Paulo, na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série A. O duelo colocará o Leão frente ao Tricolor do Morumbi, equipe contra quem o time cearense somou pontos nos últimos 11 duelos. 

A última vez que o Tricolor do Pici saiu derrotado diante do São Paulo foi no segundo turno do Brasileirão de 2020. Na ocasião, a equipe paulista venceu o grupo por 3 a 2 na Arena Castelão. De lá para cá, foram foram seis vitória do Leão e cinco empates. 

Confira história recente do Fortaleza contra o São Paulo

  • São Paulo 0 x 0 Fortaleza - Brasileirão 2025
  • Fortaleza 1 x 0 São Paulo - Brasileirão 2024
  • São Paulo 1 x 2 Fortaleza - Brasileirão 2024
  • São Paulo 1 x 2 Fortaleza - Brasileirão 2023
  • Fortaleza 0 x 0 São Paulo - Brasileirão 2023
  • São Paulo 0 x 1 Fortaleza - Brasileirão 2022
  • Fortaleza 1 x 1 São Paulo - Brasileirão 2022
  • Fortaleza 1 x 1 São Paulo - Brasileirão 2021
  • Fortaleza 3 x 1 São Paulo - Copa do Brasil 2021
  • São Paulo 2 x 2 Fortaleza - Copa do Brasil 2021
  • São Paulo 0 x 1 Fortaleza - Brasileirão 2021

A partida desta quinta-feira promete, no entanto, um duelo bastante acirrado. Isso porque o São Paulo chega com uma grande pressão de voltar a ganhar. O time de Crespo não consegue somar pontos a quatro jogos. Nas últimas sete partida, foram apenas duas vitórias conquistas, diante do Botafogo e do Atlético-MG. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar