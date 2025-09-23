SAF do Fortaleza completa dois anos, mas segue sem investidor minoritário

SAF do Fortaleza completa dois anos, mas segue sem investidor minoritárioO modelo foi aprovado em assembleia geral no segundo semestre de 2023 com 95% de aprovação dos 1.256 sócios que compareceram no Pici para a votação
A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Fortaleza EC completou dois anos de existência nesta terça-feira, 23, mas segue sem nenhum investidor minoritário. O modelo passou a ser adotado no clube no segundo semestre da temporada de 2023, quando 1.256 sócios-torcedores compareceram à assembleia geral e aprovaram, com 95% dos votos, a SAF.
Marcelo Paz, então presidente executivo, assumiu o cargo de CEO da SAF do Leão. À época, os objetivos da implementação do modelo no Pici sempre foram muito claros entre os dirigentes: manter o controle majoritário das ações no clube e avaliar a entrada de investidores minoritários – o Bayern de Munique chegou a ser usado como exemplo.
Após um 2024 sem grandes novidades em relação às movimentações da SAF, Marcelo Paz, no início de novembro, concedeu uma entrevista ao podcast Máquina do Esporte. Nele, o CEO reforçou que a transição para a SAF não ocorreu por “necessidade” e, sim, por “opção”, para se adequar a uma nova realidade do mercado e estar apto para receber investimento – com a liberdade de escolher o investidor.
"O 'quem' é mais importante que o 'quanto'. Estamos prontos, ouvindo um pouco o mercado, com paciência. É uma SAF diferente. Até o momento, sem aporte de capital", comentou Paz no podcast. “Nosso modelo, que desejamos, é vender entre 15% e 20% de nossas ações. É o que idealizamos [...] Trazer um parceiro minoritário, escolher muito bem quem é esse parceiro. De preferência, que seja alguém que possa agregar à gestão, não só dinheiro”, completou.
Rolim Machado chegou a projetar venda minoritária em 2025
Pouco tempo depois de assumir a presidência da associação do Fortaleza, José Rolim Machado concedeu, no dia 26 de dezembro do ano passado, uma entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, na qual falou sobre a possibilidade da venda de uma fatia da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Leão para investidores em 2025.
"Essa possibilidade existe. Nós trabalhamos neste ano para preparar o clube para isso, trabalhamos bastante para organizar a SAF para o mercado. Então, quem chegar ao Fortaleza para investir vai encontrar uma SAF muito bem organizada e com zero dívidas. Estamos abertos, creio que deverá chegar algum investidor”, disse o dirigente, que foi o presidente do Conselho de Administração da SAF do clube durante quase todo o ano de 2024.
Apesar disso, nenhuma novidade em relação a novos investidores surgiu na SAF do Fortaleza ao longo da atual temporada. O clube, que vive uma longa crise dentro de campo em 2025, tenta permanecer na Série A, competição em que ocupa a vice-lanterna, com seis pontos a menos que o Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento.