SAF do Fortaleza completa dois anos, mas segue sem investidor minoritário

Marcelo Paz é o CEO da SAF do Fortaleza desde que o clube passou a adotar o modelo, em 2023 / Crédito: Samuel Setubal

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Fortaleza EC completou dois anos de existência nesta terça-feira, 23, mas segue sem nenhum investidor minoritário. O modelo passou a ser adotado no clube no segundo semestre da temporada de 2023, quando 1.256 sócios-torcedores compareceram à assembleia geral e aprovaram, com 95% dos votos, a SAF. Marcelo Paz, então presidente executivo, assumiu o cargo de CEO da SAF do Leão. À época, os objetivos da implementação do modelo no Pici sempre foram muito claros entre os dirigentes: manter o controle majoritário das ações no clube e avaliar a entrada de investidores minoritários – o Bayern de Munique chegou a ser usado como exemplo.