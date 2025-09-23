Treinador do Sport mira "decisão" em confronto direto contra o Fortaleza

No primeiro turno, as equipes empataram por 0 a 0 na Ilha do Retiro / Crédito: Paulo Paiva / Sport Recife

Próximo adversário do Fortaleza, o Sport derrotou o Corinthians por 2 a 1, na tarde do último domingo, 21, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Lanterna do Brasileirão desde a 3ª rodada, o time de Daniel Paulista vê no duelo contra o Leão do Pici uma oportunidade de encurtar ainda mais a distância na tabela. Isso porque, com 18 pontos em 23 jogos, o Fortaleza ocupa a 19ª posição, apenas uma acima do Rubro-Negro pernambucano. A diferença entre os dois, que chegou a ser de nove pontos ao fim da 18ª rodada, pode cair para somente um caso o Sport vença na Arena Castelão.