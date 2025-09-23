Treinador do Sport mira "decisão" em confronto direto contra o Fortaleza

Treinador do Sport mira "decisão" em confronto direto contra o FortalezaNa coletiva pós-triunfo sobre o Corinthians, Daniel Paulista destacou a importância do próximo compromisso para a sequência da competição
Próximo adversário do Fortaleza, o Sport derrotou o Corinthians por 2 a 1, na tarde do último domingo, 21, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Lanterna do Brasileirão desde a 3ª rodada, o time de Daniel Paulista vê no duelo contra o Leão do Pici uma oportunidade de encurtar ainda mais a distância na tabela.
Isso porque, com 18 pontos em 23 jogos, o Fortaleza ocupa a 19ª posição, apenas uma acima do Rubro-Negro pernambucano. A diferença entre os dois, que chegou a ser de nove pontos ao fim da 18ª rodada, pode cair para somente um caso o Sport vença na Arena Castelão.
Leia mais
Foi com este cenário que na coletiva pós-triunfo sobre o Alvinegro, Daniel Paulista destacou a importância do próximo compromisso para a sequência da competição.
“Será um confronto direto pela posição que ambas as equipes estão hoje na classificação. Eu, particularmente, não tenho muita informação (sobre o Fortaleza), porque o foco era o Corinthians. Então, a partir de terça-feira, 23, nós estaremos concentrados nas ações para essa decisão, o jogo que temos que encarar dessa forma”, afirmou o comandante leonino.
Mudanças na equipe
O resultado contra o Corinthians também quebrou um jejum incômodo: o Sport não vencia em casa havia seis meses. Além disso, esse foi somente o segundo triunfo da equipe no Brasileirão, que agora possui 14 pontos — quatro a menos que o Fortaleza, mas com um jogo a menos em relação ao seu próximo rival.
Todavia, apesar da vitória, para o duelo no Castelão, Daniel Paulista terá mudanças no elenco. O jovem meio-campista Zé Lucas está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, enquanto Lucas Lima, ex-Fortaleza, retorna à lista de opções.
Outro “reforço” é o lateral Igor Carius. Ele voltou a campo no embate contra o Corinthians, entretanto, é esperado que ele melhore seu condicionamento físico para encarar o escrete do Pici.
“Acho que é muito cedo, muito prematuro para definirmos a escalação, até porque tem que olhar o adversário, a maneira como ele joga. Acho que para o jogo de hoje (contra o Corinthians) essa escalação era a ideal, mas para o jogo do Fortaleza a gente não sabe […], mas vamos ter calma, tranquilidade para, no jogo contra o Fortaleza, fazermos uma grande apresentação”, concluiu Daniel.