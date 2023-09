SAF Fortaleza: Marcelo Paz aguarda empossamento do Conselho de Administração para virar CEO

Atual presidente do Fortaleza, Marcelo Paz será o CEO da SAF assim que a mesma for constituída e o Conselho de Administração for empossado

Marcelo Paz será o primeiro CEO da SAF do Fortaleza, que foi aprovada no último sábado, 23, após Assembleia Geral no Centro de Excelência Alcides Santos. Entretanto, para ser oficializado no cargo, o diretor precisará aguardar a constituição da empresa e o empossamento do Conselho de Administração - grupo responsável por escolher o diretor presidente.

Eduardo Salles, 1º secretário do Conselho Deliberativo do clube, participou do Esportes do POVO desta segunda-feira, 25, e deu detalhes sobre o processo de escolha do CEO. Além disso, ele ainda afirmou que Marcelo Paz não poderá continuar como presidente da associação.

“Uma vez constituída a SAF, uma vez empossado o Conselho de Administração, que foi eleito no último sábado, mas não foi empossado ainda, aí sim o conselho vai eleger esse CEO. E aí vai precisar ter uma desincompatibilização da associação, uma eventual renúncia (do cargo de presidente). Isso não está em mesa agora. O que está em mesa agora é a criação da empresa.”