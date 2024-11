CEO vê Fortaleza "pronto" para venda minoritária da SAF: "Estamos ouvindo o mercado"

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz concedeu entrevista ao podcast Máquina do Esporte, nesta última quinta-feira, 31. Na ocasião dirigente, dentre os assuntos tratados, o dirigente falou sobre a venda da SAF do tricolor.

Em 2023, o Leão do Pici virou uma Sociedade Anônima do Futebol, após votação realizada na sede do clube, entre os sócios-torcedores. Paz pontuou que o movimento feito foi para se adaptar a um novo modelo de gestão no futebol brasileiro.