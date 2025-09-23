Sport tem campanha melhor que a do Fortaleza no returno

Atualmente, as equipes figuram como lanterna e vice-lanterna na colocação geral / Crédito: Paulo Paiva / Sport Club do Recife

Fortaleza e Sport vão disputar um "jogo de seis pontos" na luta contra o rebaixamento no próximo sábado, 27, na Arena Castelão. Vice-lanterna e último colocado da Série A do Brasileirão, respectivamente, os Leões chegam buscam fazer um segundo turno heroico para alcançar uma recuperação nunca vista no Brasileirão e escapar do rebaixamento. No início da citada segunda metade, a equipe pernambucana tem levado a melhor na somatória dos pontos, mas o time de Martín Palermo pode passar à frente caso vença. Contando apenas os cinco jogos que marcaram o início do turno decisivo da competição nacional, o Sport é o 13° time que melhor pontuou, com uma vitória, dois empates e duas derrotas; enquanto o Fortaleza até conseguiu uma vitória como o seu próximo rival, mas perdeu os outros quatro duelos, figurando como o segundo time que menos pontuo.

Assim, o escrete vermelho-azul-e-branco está à frente apenas do Atlético-MG, que só registrou um empate e foi derrotado no restante dos duelos que teve. Contudo, a diferença entre os leões nordestinos é de apenas dois pontos e, caso vença o confronto direto, o Fortaleza terá, além do salto anímico, uma pontuação superior ao adversário na tabela do returno. Segundo turno do Leão do Pici Ainda sobre o comando de Renato Paiva, o Tricolor abriu o returno sendo derrotado para o Fluminense, fora de casa, por 2 a 1. Com o técnico português, ainda perdeu em casa para o Mirassol por 1 a 0 e para o Internacional, também por 2 a 1, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Posteriormente, a estreia de Martín Palermo na beira do campo trouxe esperança e o time do Pici bateu o Vitória por 2 a 0 diante de sua torcida, com gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco. Mas o compromisso seguinte foi duro: ante o Palmeiras, no Allianz Parque, foi derrotado por 4 a 1, com um segundo tempo avassalador do Verdão.