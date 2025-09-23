Próximo rival, Sport tem campanha melhor que a do Fortaleza no returno da Série ACom apenas 20% de aproveitamento, o Leão do Pici figura na zona de rebaixamento do returno, assim como na classificação geral. Por sua vez, o Leão da Ilha ocupa a 13ª colocação da segunda metade do torneio
Fortaleza e Sport vão disputar um "jogo de seis pontos" na luta contra o rebaixamento no próximo sábado, 27, na Arena Castelão. Vice-lanterna e último colocado da Série A do Brasileirão, respectivamente, os Leões chegam buscam fazer um segundo turno heroico para alcançar uma recuperação nunca vista no Brasileirão e escapar do rebaixamento.
No início da citada segunda metade, a equipe pernambucana tem levado a melhor na somatória dos pontos, mas o time de Martín Palermo pode passar à frente caso vença. Contando apenas os cinco jogos que marcaram o início do turno decisivo da competição nacional, o Sport é o 13° time que melhor pontuou, com uma vitória, dois empates e duas derrotas; enquanto o Fortaleza até conseguiu uma vitória como o seu próximo rival, mas perdeu os outros quatro duelos, figurando como o segundo time que menos pontuo.
Assim, o escrete vermelho-azul-e-branco está à frente apenas do Atlético-MG, que só registrou um empate e foi derrotado no restante dos duelos que teve. Contudo, a diferença entre os leões nordestinos é de apenas dois pontos e, caso vença o confronto direto, o Fortaleza terá, além do salto anímico, uma pontuação superior ao adversário na tabela do returno.
Segundo turno do Leão do Pici
Ainda sobre o comando de Renato Paiva, o Tricolor abriu o returno sendo derrotado para o Fluminense, fora de casa, por 2 a 1. Com o técnico português, ainda perdeu em casa para o Mirassol por 1 a 0 e para o Internacional, também por 2 a 1, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre.
Posteriormente, a estreia de Martín Palermo na beira do campo trouxe esperança e o time do Pici bateu o Vitória por 2 a 0 diante de sua torcida, com gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco. Mas o compromisso seguinte foi duro: ante o Palmeiras, no Allianz Parque, foi derrotado por 4 a 1, com um segundo tempo avassalador do Verdão.
Segundo turno do Leão da Ilha
Por sua vez, o Sport conseguiu mais pontos fora da curva, que de pouco valem se for derrotado no Castelão, posto a situação na tabela. No returno, o Rubro-Negro estreou com um empate ante o São Paulo, deixando a vitória escapar nos acréscimos da segunda etapa. Depois, viajou para enfrentar o Palmeiras e teve o mesmo destino do Fortaleza: uma derrota por três gols de diferença, mas sem balançar as redes.
Na sequência, encarou o Vasco na Ilha do Retiro e perdeu frente aos seus torcedores, mas buscou um empate ante o bragantino na sequência, fora de casa, e conseguiu um resultado destoante na última rodada, batendo o Corinthians, por 1 a 0, e apresentando uma boa atuação.
Na tabela geral a diferença entre Fortaleza e Sport é de quatro pontos, mas o Sport possui um jogo atrasado contra o líder Flamengo. Ambos os times também ainda precisam cumprir um jogo do primeiro turno que ficou para trás, ante o Atlético-MG, que figura como o pior time do returno.