Palermo explica escolhas e mudanças em derrota para o Palmeiras

Palermo explica escolhas e mudanças em derrota para o PalmeirasNo último sábado, 20, o técnico argentino promoveu o retorno de Deyverson aos gramados, após um mês sem atuar — desde que havia sido afastado por Renato Paiva
Em sua segunda partida no comando do Fortaleza, Martín Palermo viu sua equipe ser derrotada por 4 a 1 pelo Palmeiras, na noite do último sábado, 20, no Allianz Parque, em São Paulo. Para este duelo, o treinador argentino manteve a base da equipe que venceu em sua estreia no Leão, mas com algumas poucas mudanças.
Para o embate contra o Alviverde, Lucas Crispim ganhou a vaga de Lucca Prior, enquanto Lucas Sasha retornou à equipe após não ter sido relacionado no jogo anterior. Por fim, Helton Leite assumiu a baliza leonina após João Ricardo retornar ao Departamento Médico do clube com uma tendinite no ombro direito.
Além dessas mudanças nos onze iniciais, Palermo promoveu a entrada de Deyverson aos 13 minutos da segunda etapa, no lugar de Lucero. Esta substituição marcou a volta do camisa 18 aos gramados após um mês sem atuar — desde que havia sido afastado por Renato Paiva, no dia 21 do último mês. Na coletiva pós-jogo, o técnico do Tricolor falou sobre suas mudanças e comentou sobre a disputa interna por posição.
“A necessidade do momento nos faz utilizar diferentes jogadores. Faz 15 dias que estou aqui, estou avaliando todos — dos 40 que temos no elenco, mais os lesionados. Acredito que isso dará possibilidade, ao longo dos jogos, de haver uma rotação, com atletas entrando na convocação. Essa é a dificuldade em que me encontro hoje: há jogadores competindo por espaço, a disputa está muito equilibrada e eu tenho que escolher.”
Sequência importante
Após o revés fora de casa, o elenco tricolor se reapresenta nesta segunda-feira, 22, no Pici, para iniciar a preparação para dois compromissos importantes. No próximo sábado, 27, o Fortaleza receberá o Sport que, após o fim da 24ª rodada, ocupa a lanterna da Série A, com quatro pontos e um jogo a menos em relação ao Leão do Pici.
Cinco dias depois, no próximo dia 2, a equipe de Palermo permanece atuando em seus domínios, onde receberá o São Paulo, em duelo da 26ª rodada do Brasileirão. Atualmente o Fortaleza está na vice-lanterna da elite do futebol nacional, com 18 pontos conquistados.
"Agora entendo que a equipe precisa estar muito preparada, muito concentrada, porque o que vem pela frente será ainda mais difícil e exigente […] Nosso objetivo agora já é o próximo jogo, contra um rival direto como o Sport e também o São Paulo, que serão dois jogos em casa, nos quais esses seis pontos para nos serão muito importante", afirmou Palermo.