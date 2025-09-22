Palermo explica escolhas e mudanças em derrota para o Palmeiras

Sob o comando o Fortaleza, Palermo conquistou metade dos pontos disputados / Crédito: FERNANDA BARROS

Em sua segunda partida no comando do Fortaleza, Martín Palermo viu sua equipe ser derrotada por 4 a 1 pelo Palmeiras, na noite do último sábado, 20, no Allianz Parque, em São Paulo. Para este duelo, o treinador argentino manteve a base da equipe que venceu em sua estreia no Leão, mas com algumas poucas mudanças. Para o embate contra o Alviverde, Lucas Crispim ganhou a vaga de Lucca Prior, enquanto Lucas Sasha retornou à equipe após não ter sido relacionado no jogo anterior. Por fim, Helton Leite assumiu a baliza leonina após João Ricardo retornar ao Departamento Médico do clube com uma tendinite no ombro direito.