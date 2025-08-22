Com afastamentos, Fortaleza tem disputa aberta por "9" e volante no time titular

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-07-2025: Renato Paiva faz treino aberto para a torcida do Fortaleza na Sede do Pici (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O afastamento de seis jogadores do elenco do Fortaleza, decisão tomada por Renato Paiva em consenso com a diretoria do clube, abre a disputa em dois setores do time titular: o meio-campo e o ataque. Deyverson, que vinha sendo titular sob o comando do português, não faz mais parte dos planos, enquanto nomes como Martínez e Zé Welison, embora coadjuvantes, ocupavam as posições de reservas imediatos na volância. Em relação ao “9”, Paiva não conta com jogadores em bom momento. Lucero, artilheiro absoluto do Fortaleza nas últimas duas temporadas, não tem conseguido repetir as boas atuações de outrora em 2025. O argentino acumula 14 jogos sem balançar as redes – ou seja, mais de três meses. Este é o segundo maior jejum do “El Gato” com a camisa tricolor.