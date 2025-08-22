Com afastamentos, Fortaleza tem disputa aberta por "9" e volante no time titular

Com afastamentos, Fortaleza tem disputa aberta por "9" e volante no time titularO setor de maior preocupação é o de centroavante, já que Lucero vive um longo jejum de gols e Bareiro, comprado por quase R$ 10 milhões, ainda não se provou
O afastamento de seis jogadores do elenco do Fortaleza, decisão tomada por Renato Paiva em consenso com a diretoria do clube, abre a disputa em dois setores do time titular: o meio-campo e o ataque. Deyverson, que vinha sendo titular sob o comando do português, não faz mais parte dos planos, enquanto nomes como Martínez e Zé Welison, embora coadjuvantes, ocupavam as posições de reservas imediatos na volância.
Em relação ao “9”, Paiva não conta com jogadores em bom momento. Lucero, artilheiro absoluto do Fortaleza nas últimas duas temporadas, não tem conseguido repetir as boas atuações de outrora em 2025. O argentino acumula 14 jogos sem balançar as redes – ou seja, mais de três meses. Este é o segundo maior jejum do “El Gato” com a camisa tricolor.
Adam Bareiro foi contratado para renovar as esperanças da torcida no setor. O paraguaio, que pertencia ao River Plate, chegou ao Leão do Pici por quase R$ 10 milhões e ainda não correspondeu, em campo, às expectativas. Foram sete partidas disputadas até então, todas saindo do banco de reservas, sem marcar gols. A tendência é que o centroavante, agora, ganhe mais oportunidades iniciando como titular.
Disputa no meio-campo ficará mais acirrada
O setor de maior reformulação no plantel do Fortaleza foi o meio-campo, sobretudo na volância. Com os afastamentos de Zé Welison e Martínez, que eram opções imediatas na reserva, além de Rodrigo, que complementava o elenco, Paiva fica livre para dar amplo espaço aos novos contratados, como Pablo Roberto, Pierre e, possivelmente, Rezende, que está em negociação.
Além dos novatos, Paiva conta com Matheus Pereira e Lucas Sasha, que são atualmente os titulares, e com Matheus Rossetto. Na armação, Lucca Prior tem sido o preferido do treinador português, enquanto Pochettino se recupera de uma lesão no departamento médico.