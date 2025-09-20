Fortaleza sofreu três gols ou mais em cinco partidas da Série A

Fortaleza sofreu três gols ou mais em cinco partidas da Série AO Leão já sofreu 38 gols no certame nacional, o que garante ao Tricolor do Pici a média de, no mínimo, um gol por partida na Série A
O Fortaleza foi goleado pelo Palmeiras no placar de 4 a 1 na noite deste sábado, 20. O duelo, que aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo (SP), marcou a quinta oportunidade onde o Tricolor sofreu três gols ou mais em uma partida no Campeonato Brasileiro 2025.
O Leão sofreu, até o momento, 38 gols no certame nacional, se colocando como a segunda pior defesa do torneio, atrás somente do Juventude, que foi vazado 43 vezes. A marca negativa já garante ao Tricolor do Pici a média de, no mínimo, um gol por partida na Série A, uma vez que a competição tem 38 rodadas.
Fora o duelo contra o Palmeiras, o Fortaleza sofreu três gols ou mais nos jogos contra Vasco, Flamengo e Santos no primeiro turno e no jogo contra o Botafogo, no segundo. Nos três primeiros jogos citados, o treinador da equipe leonina era Juan Pablo Vojvoda, enquanto no duelo contra o Fogão, o técnico era Renato Paiva.
Entre os jogos do recorte, somente nos duelos contra Santos e Palmeiras o Leão conseguiu balançar as redes. Contra a equipe da baixada, o time saiu perdendo por 2 a 0, empatou e sofreu um gol no final do jogo. Já perante ao Alviverde, o Tricolor saiu atrás, empatou o jogo e perdeu ritmo na segunda etapa, sofrendo três gols nos 45 minutos finais.
Nos jogos contra Vasco, Flamengo e Botafogo, o time cearense foi pouco competitivo e perdeu por 3 a 0 para o Cruzmaltino e 5 a 0 para o Rubro-Negro e para o Alvinegro. Nas partidas contra o time de São Januário e a equipe de General Severiano, o Tricolor teve jogadores expulsos, mas, no duelo contra o Vasco, o time carioca também atuou com 10 jogadores.
Do outro lado da moeda, o Fortaleza só conseguiu fazer três gols ou mais em um adversário de Série A em duas oportunidadades. A primeira foi a vitória por 5 a 0 sobre o Juventude, no estádio Presidente Vargas, e a segunda um 3 a 1 sobre o RB Bragantino, em partida realizada na Arena Castelão e que marcava o segundo jogo de Renato Paiva no Leão.