Fortaleza sofreu três gols ou mais em cinco partidas da Série A

Brítez é um dos zagueiros titulares e capitão da equipe / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza foi goleado pelo Palmeiras no placar de 4 a 1 na noite deste sábado, 20. O duelo, que aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo (SP), marcou a quinta oportunidade onde o Tricolor sofreu três gols ou mais em uma partida no Campeonato Brasileiro 2025. O Leão sofreu, até o momento, 38 gols no certame nacional, se colocando como a segunda pior defesa do torneio, atrás somente do Juventude, que foi vazado 43 vezes. A marca negativa já garante ao Tricolor do Pici a média de, no mínimo, um gol por partida na Série A, uma vez que a competição tem 38 rodadas.