Sasha assume erro em goleada e pede apoio da torcida do Fortaleza

Sasha assume erro em goleada e pede apoio da torcida do FortalezaApós a partida, o volante admitiu a responsabilidade pelo pênalti cometido no início do jogo, que originou o primeiro gol palmeirense
O Fortaleza voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, 20, no Allianz Parque, em São Paulo, o Tricolor do Pici perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras, em duelo válido pela 24ª rodada da Série A, e segue em situação delicada na luta contra o rebaixamento.
Após a partida, o volante Lucas Sasha admitiu a responsabilidade pelo pênalti cometido no início do jogo, que originou o primeiro gol palmeirense, e destacou que a equipe não conseguiu resistir à pressão do adversário nos minutos iniciais.
“Acabou sofrendo o gol de pênalti que eu mesmo cometi e não fujo da minha responsabilidade. Reagimos e fizemos um primeiro tempo digno, até podíamos ter saído na frente. No segundo tempo sabíamos da pressão deles, mas caímos na armadilha. Mesmo assim, não desistimos e estamos vivos”, afirmou.
O jogador também aproveitou para convocar a torcida tricolor para os próximos compromissos dentro de casa, ressaltando a importância do apoio no momento decisivo da competição.
“Agora temos dois jogos no Castelão, e será fundamental contar com a nossa torcida. Não desistam da gente. Juntos, vamos unir forças para conquistar os pontos que tanto precisamos”, completou.
Com o resultado, o Fortaleza permanece na 19ª colocação, com apenas 18 pontos. O próximo desafio será contra o Sport-PE, no sábado, 27, às 16 horas, em confronto direto na briga contra a degola.