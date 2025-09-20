Sasha assume erro em goleada e pede apoio da torcida do Fortaleza

Lucas Sasha é um dos principais jogadores do clube na temporada / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, 20, no Allianz Parque, em São Paulo, o Tricolor do Pici perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras, em duelo válido pela 24ª rodada da Série A, e segue em situação delicada na luta contra o rebaixamento. Após a partida, o volante Lucas Sasha admitiu a responsabilidade pelo pênalti cometido no início do jogo, que originou o primeiro gol palmeirense, e destacou que a equipe não conseguiu resistir à pressão do adversário nos minutos iniciais.