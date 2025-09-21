Palermo lamenta goleada para o Palmeiras, mas mira o Sport: "É outro campeonato"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 13-09-2025: Jogo Fortaleza x Vitória, pela série A do Campeonato Brasileiro. O jogo marca a estreia do treinador Martín Palermo. Na foto, Martín Palermo. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Sob o comando de Martín Palermo, o Fortaleza foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1, no último sábado, 20, fora de casa, no Allianz Parque, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o treinador, que tem apenas dois jogos à frente do Tricolor do Pici, comentou sobre o desempenho da equipe. O que mais chamou atenção no embate foi a diferença de postura do time entre o primeiro e o segundo tempo. O técnico leonino destacou essa oscilação.