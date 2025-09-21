Palermo lamenta goleada para o Palmeiras, mas mira o Sport: "É outro campeonato"De acordo com o comandante argentino, a equipe deve estar com o objetivo dentro do seu "campeonato particular" dentro do torneio
Sob o comando de Martín Palermo, o Fortaleza foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1, no último sábado, 20, fora de casa, no Allianz Parque, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o treinador, que tem apenas dois jogos à frente do Tricolor do Pici, comentou sobre o desempenho da equipe.
O que mais chamou atenção no embate foi a diferença de postura do time entre o primeiro e o segundo tempo. O técnico leonino destacou essa oscilação.
“Creio que estivemos à altura, competindo, tivemos uma resposta. Acho que equilibrar a partida também nos deu certa segurança. Tivemos a chance de marcar o segundo gol e, contra adversários desse nível, se você não aproveita, eles punem. Foi o que aconteceu no segundo tempo”, afirmou.
“Eles foram para cima desde o primeiro minuto. Sentimos isso, como havia acontecido na etapa inicial, mas não conseguimos sustentar. Naquele momento, o segundo gol nos golpeou. Minha ideia era fazer as substituições, mas quando tentei, acabamos sofrendo o gol”, completou.
Agora, o Leão do Pici vira a chave e concentra suas atenções no duelo contra o Sport, no próximo sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão. Segundo Palermo, essa partida é decisiva dentro do “campeonato particular” da equipe, que ocupa a 19ª posição com 18 pontos e segue na luta contra o rebaixamento.
"Sabíamos que o adversário iria nos exigir muito e que as condições de jogar aqui são complicadas. É outro campeonato que disputamos: contra os concorrentes diretos. Não se tratava do Palmeiras, e sim de rivais nessa mesma briga, como será na próxima rodada diante do Sport. É trabalhar e acreditar. Encontrei um grupo comprometido, que competiu contra um oponente muito forte", finalizou.