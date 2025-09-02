Luquinhas, ex-Fortaleza, é anunciado por time português

O meia estava sem jogar após o fim do empréstimo ao futebol polonês, onde fez uma passagem com bons números no Légia Varsóvia

O meia Luquinhas, de 28 anos, foi vendido em definitivo pelo Fortaleza ao Santa Clara após passagem por empréstimo no futebol polonês, onde marcou 13 gols e deu quatro assistências em 46 jogos pelo Légia Varsóvia. O anúncio foi realizado pelo clube português na noite desta segunda-feira, 1°, e o atleta terá contrato até o fim de 2027.

O Leão do Pici, inicialmente, tentou incluir Luquinhas na negociação por Yeison Guzmán, numa troca direta com o Torpedo Moscow. Contudo, o atleta não aceitou os termos da equipe russa e o Tricolor realizou a compra de Guzmán — já anunciado — separadamente. Após o desfecho das tratativas, Luquinhas chegou a receber propostas da Turquia, mas optou por se transferir ao Santa Clara.