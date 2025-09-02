Luquinhas, ex-Fortaleza, é anunciado por time português

Luquinhas, ex-Fortaleza, é anunciado por time portuguêsO meia estava sem jogar após o fim do empréstimo ao futebol polonês, onde fez uma passagem com bons números no Légia Varsóvia
O meia Luquinhas, de 28 anos, foi vendido em definitivo pelo Fortaleza ao Santa Clara após passagem por empréstimo no futebol polonês, onde marcou 13 gols e deu quatro assistências em 46 jogos pelo Légia Varsóvia. O anúncio foi realizado pelo clube português na noite desta segunda-feira, 1°, e o atleta terá contrato até o fim de 2027.
O Leão do Pici, inicialmente, tentou incluir Luquinhas na negociação por Yeison Guzmán, numa troca direta com o Torpedo Moscow. Contudo, o atleta não aceitou os termos da equipe russa e o Tricolor realizou a compra de Guzmán — já anunciado — separadamente. Após o desfecho das tratativas, Luquinhas chegou a receber propostas da Turquia, mas optou por se transferir ao Santa Clara.
Pelo Fortaleza, o meio-campista chegou a atuar em 10 jogos na temporada de 2024, mas não conseguiu se firmar e foi emprestado ao Légia Varsóvia, onde já havia jogado e conseguiu bons números, sendo destaque no futebol polonês. Agora, a transferência ao Santa Clara marca mais um retorno, posto que já defendeu o Aves e o Vilafranquense em Portugal, além do time B do Benfica.