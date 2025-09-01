Após nova derrota, Fortaleza passa a ter 85% de chance de cair para a Série B

O Tricolor precisa de pelo menos mais nove vitórias e um empate para alcançar os 43 pontos, margem relativamente segura contra o rebaixamento / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Após nova derrota – a quarta consecutiva no Brasileirão –, o Fortaleza passou a ter 85% de chance de ser rebaixado para a Série B, segundo projeção feita pelo Departamento de Matemática da UFMG. No atual cenário, o Leão do Pici é o vice-lanterna, com apenas 15 pontos conquistados, sete a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4. Somente o Sport, que é o lanterna, com 10 pontos ganhos, tem um percentual pior que o do Fortaleza em relação ao rebaixamento: 95%. A 22ª rodada foi péssima para o Leão, já que o time comandado por Renato Paiva, além de perder para o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), viu todos os seus rivais diretos somarem pontos.