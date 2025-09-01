Após nova derrota, Fortaleza passa a ter 85% de chance de cair para a Série B

Após nova derrota, Fortaleza passa a ter 85% de chance de cair para a Série BSomente o Sport, que é o lanterna do Brasileirão, tem uma projeção pior que o do Tricolor, vice-lanterna da tabela
Após nova derrota – a quarta consecutiva no Brasileirão –, o Fortaleza passou a ter 85% de chance de ser rebaixado para a Série B, segundo projeção feita pelo Departamento de Matemática da UFMG. No atual cenário, o Leão do Pici é o vice-lanterna, com apenas 15 pontos conquistados, sete a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4.
Somente o Sport, que é o lanterna, com 10 pontos ganhos, tem um percentual pior que o do Fortaleza em relação ao rebaixamento: 95%. A 22ª rodada foi péssima para o Leão, já que o time comandado por Renato Paiva, além de perder para o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), viu todos os seus rivais diretos somarem pontos.
O Juventude, que até então era o pior visitante do torneio, venceu o Ceará na Arena Castelão, conquistando seu primeiro triunfo fora de casa. O Vitória, no Barradão (BA), ganhou do Atlético-MG, enquanto o Vasco superou o Sport na Ilha do Retiro. O Santos, por sua vez, empatou com o Fluminense na Vila Belmiro.
Com essa combinação de resultados, a margem para o Fortaleza deixar a zona de rebaixamento aumentou de quatro para sete pontos. Após o término da rodada passada, a UFMG apontou o Tricolor com quase 75% de chance de rebaixamento. Ou seja, com o revés para o Inter, o percentual aumentou em 10%.
Em relação à chance de rebaixamento baseada em pontuação, a UFMG aponta 43 pontos como uma margem relativamente segura para se manter na Série A, com apenas 10% de risco de queda. Já com 42 pontos, por exemplo, o cenário passa a ser de 24%.
Ou seja, para alcançar os 43 pontos, o Leão do Pici precisa, nos 17 jogos que restam, conquistar nove vitórias e um empate, o que totalizaria 28 pontos somados. Neste contexto, o aproveitamento do escrete vermelho-azul-e-branco teria que ser de 54%.
Chances de rebaixamento segundo a UFMG
- Sport - 95%
- Fortaleza - 85%
- Juventude - 43%
- Vitória - 40%
- Vasco - 36%
- Santos - 34%
- Corinthians - 12%