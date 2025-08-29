Fortaleza oficializa a contratação do zagueiro Lucas Gazal e do atacante Kayke

O zagueiro Lucas Gazal e o atacante Kayke foram oficializados pelo Fortaleza / Crédito: Divulgação/Mirassol e Vitor Silva/Botafogo

O Fortaleza oficializou as contratações de mais dois reforços: o zagueiro Lucas Gazal e o atacante Kayke. O defensor chega ao Leão do Pici por empréstimo junto ao Atlético-GO, com vínculo até o final desta temporada – existe opção de compra fixado no contrato. Kayke também acertou com o Tricolor no molde de empréstimo, cedido pelo Botafogo até junho de 2026. O jovem atacante de 19 anos é um dos destaques da base do Glorioso e foi um pedido do técnico Renato Paiva, com quem trabalhou no time carioca nesta temporada.