Fortaleza oficializa a contratação do zagueiro Lucas Gazal e do atacante Kayke

Fortaleza oficializa a contratação do zagueiro Lucas Gazal e do atacante KaykeOs dois jogadores chegam ao Leão do Pici por empréstimo, sendo o defensor até o final desta temporada e o atacante até junho de 2026
O Fortaleza oficializou as contratações de mais dois reforços: o zagueiro Lucas Gazal e o atacante Kayke. O defensor chega ao Leão do Pici por empréstimo junto ao Atlético-GO, com vínculo até o final desta temporada – existe opção de compra fixado no contrato.
Kayke também acertou com o Tricolor no molde de empréstimo, cedido pelo Botafogo até junho de 2026. O jovem atacante de 19 anos é um dos destaques da base do Glorioso e foi um pedido do técnico Renato Paiva, com quem trabalhou no time carioca nesta temporada.
Quem é Lucas Gazal?
O zagueiro é um desejo antigo do Fortaleza. No início de 2023, o departamento de futebol do Leão tentou trazer Lucas Gazal, que à época atuava no Atlético-GO. Naquela ocasião, as tratativas não tiveram desfecho positivo e o defensor continuou no Dragão.
Em 2024, Lucas Gazal se transferiu para o Mirassol e fez parte do elenco que protagonizou uma campanha histórica na Segundona – afinal, o clube paulista nunca havia subido para a elite nacional. No Leão Caipira, o zagueiro participou de 33 jogos, alternando entre momentos de titularidade e presenças no banco de reservas. Neste recorte, contribuiu com um gol e duas assistências.
Neste ano, o defensor foi emprestado pelo Atlético-GO ao Shandong Taishan, equipe da primeira divisão do futebol chinês. Por lá, tornou-se titular absoluto e disputou 19 jogos, com dois gols marcados. A última partida de Lucas Gazal ocorreu há mais de um mês, no dia 19 de julho.
Quem é Kayke?
Embora ainda atuasse frequentemente pela equipe sub-20 do Botafogo, Kayke vinha ganhando algumas oportunidades no profissional em 2025. O atacante é destaque das categorias de base do Glorioso e possui números expressivos. Em 2023, por exemplo, no sub-17, anotou 26 gols em 30 partidas. No ano passado, já pelo sub-20, balançou as redes 14 vezes em 38 confrontos.
O camisa 19 subiu para o time principal no começo desta temporada para disputar o Campeonato Carioca, em que o Glorioso usou equipe alternativa. Foram nove jogos e três gols. O centroavante também entrou em campo pela Supercopa do Brasil e pela Recopa Sul-Americana.
Sem espaço no elenco de David Ancelotti com as chegadas de Arthur Cabral, Joaquín Correa e Chris Ramos, além da presença de Mastriani, Kayke estava em atividade pelo sub-20. Curiosamente, esteve no banco de reservas na goleada por 5 a 0 do Botafogo sobre o Fortaleza, no dia 9 deste mês, no Castelão, pelo Brasileirão.