Com 13% de aproveitamento, Fortaleza tem a pior campanha como visitante da Série A

Com 13% de aproveitamento, Fortaleza tem a pior campanha como visitante da Série AO Tricolor não venceu nenhum jogo fora de casa na atual edição do Campeonato Brasileiro. O desempenho até então, em dez jogos longe da capital cearense, foi de seis derrotas e quatro empates
A vida do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro desta temporada não está fácil, sobretudo quando precisa atuar longe da capital cearense. Após a 22ª rodada, o Tricolor do Pici passou a ser o time com a pior campanha como visitante, com apenas 13% de aproveitamento em dez jogos disputados.
O percentual é igual ao do Juventude, mas o clube gaúcho possui uma vitória fora de casa, diferentemente do Leão, que não conseguiu derrotar nenhum adversário sequer. Ao todo, a equipe cearense soma quatro empates e seis reveses, além de 18 gols sofridos e apenas oito marcados. O levantamento é do Departamento de Matemática da UFMG.
A lista dos piores visitantes ainda conta com o Vitória (15%), Sport (16%), Atlético-MG (25%), Grêmio (27%) e Fluminense (27%). No topo do ranking estão o Palmeiras (76%), o Flamengo (63%), o Botafogo (56%) e o Cruzeiro (53%).
Fortaleza também está entre os piores mandantes da Série A
O cenário jogando na Arena Castelão não é muito diferente dos duelos fora de casa. Como mandante, o Leão tem o segundo pior aproveitamento do Campeonato Brasileiro, com 33%, superior apenas ao Sport, que tem 16% – os dados também são do Departamento de Matemática da UFMG.
Foram três vitórias conquistadas contra Fluminense, Juventude e RB Bragantino, além de seis derrotas e dois empates.