Com 13% de aproveitamento, Fortaleza tem a pior campanha como visitante da Série A

O Tricolor não venceu nenhum jogo fora de casa na atual edição do Campeonato Brasileiro. O desempenho até então, em dez jogos longe da capital cearense, foi de seis derrotas e quatro empates

A vida do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro desta temporada não está fácil, sobretudo quando precisa atuar longe da capital cearense. Após a 22ª rodada, o Tricolor do Pici passou a ser o time com a pior campanha como visitante, com apenas 13% de aproveitamento em dez jogos disputados.

O percentual é igual ao do Juventude, mas o clube gaúcho possui uma vitória fora de casa, diferentemente do Leão, que não conseguiu derrotar nenhum adversário sequer. Ao todo, a equipe cearense soma quatro empates e seis reveses, além de 18 gols sofridos e apenas oito marcados. O levantamento é do Departamento de Matemática da UFMG.