Fortaleza define programação durante pausa para Data Fifa; veja dias de treinos e folgas

Superado pelo Colorado, o Leão do Pici se manteve na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, mas viu sua distância para fora da zona aumentar para sete pontos

Após a derrota para o Internacional no último domingo, 31, o Fortaleza terá folgas entre a segunda-feira, 1º, e a quarta-feira, 3. Conforme divulgado pelo clube, a reapresentação visando o próximo compromisso na Série A será na tarde da próxima quinta-feira, 4, no Centro de Excelência Alcides Santos.

Após o treino de reapresentação na quinta, o elenco Tricolor continuará com os treinamentos pela manhã visando o próximo embate contra o Vitória-BA, pelo Brasileirão, na Arena Castelão, pelo restante da semana, até ter um novo descanso no domingo, 7.