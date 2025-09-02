Fortaleza anuncia a venda de Ryan Guilherme ao Cruzeiro por R$ 4,5 milhões

Fortaleza anuncia a venda de Ryan Guilherme ao Cruzeiro por R$ 4,5 milhõesO Tricolor, que detinha 55% dos direitos econômicos do atleta, negociou 40% e permaneceu com os outros 15% para uma venda futura
O Fortaleza comunicou a saída do meio-campista Ryan Guilherme para o Cruzeiro, na manhã desta terça-feira, 2. O Tricolor negociou 40% dos direitos econômicos do atleta por R$ 4,5 milhões, permanecendo com 15% de uma venda futura.
Ryan chegou em 2021, quando defendeu as categorias Sub-20 e Sub-23. Com boas atuações, foi semifinalista do Brasileiro de Aspirantes, além de ter sido peça fundamental na Copinha de 2023, onde o Leão fez sua melhor campanha.
No entanto, a possível saída do jovem volante de 23 anos já havia sido premeditada. Há poucas semanas, o coordenador técnico do Fortaleza, Marcelo Boeck, explicou, em um vídeo publicado nas redes sociais do clube, a situação de Ryan com o Leão do Pici.
Na ocasião, Boeck afirmou que o volante chegou a ter a ida encaminhada para o Antwerp — inclusive viajando até a Bélgica. O acordo entre os clubes, porém, não foi concretizado, e o jogador retornou ao Leão, onde estava treinando normalmente. Porém, desde seu retorno, Ryan manteve negociações com a Raposa, concretizadas nesta terça.