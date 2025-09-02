Fortaleza anuncia a venda de Ryan Guilherme ao Cruzeiro por R$ 4,5 milhões

O Tricolor, que detinha 55% dos direitos econômicos do atleta, negociou 40% e permaneceu com os outros 15% para uma venda futura

O Fortaleza comunicou a saída do meio-campista Ryan Guilherme para o Cruzeiro, na manhã desta terça-feira, 2. O Tricolor negociou 40% dos direitos econômicos do atleta por R$ 4,5 milhões, permanecendo com 15% de uma venda futura.

Ryan chegou em 2021, quando defendeu as categorias Sub-20 e Sub-23. Com boas atuações, foi semifinalista do Brasileiro de Aspirantes, além de ter sido peça fundamental na Copinha de 2023, onde o Leão fez sua melhor campanha.