Fortaleza é derrotado pelo Inter no Beira-Rio e chega ao sexto jogo seguido sem vitória na Série A

Imagens do primeiro tempo de Internacional x Fortaleza, realizado no domingo, 31 de agosto de 2025, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2025. / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza não entrará na Data Fifa com o sossego que almejava — e que necessitava — em busca da saída da zona de rebaixamento da Série A. Na noite deste domingo, 31, a equipe comandada por Renato Paiva chegou ao seu sexto jogo seguido no Brasileirão sem vitória ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Internacional no Beira-Rio, pela 22ª rodada do certame nacional. Alan Patrick, de pênalti, e Vitinho marcaram para o Colorado, enquanto Lucca Prior descontou para o Leão, que acumulou mais uma frustração antes da pausa da Data Fifa.

Com o quarto revés seguido na primeira divisão, o Tricolor do Pici entra no intervalo de 14 dias até a próxima partida ocupando a vice-lanterna da competição. Foram 15 pontos somados em 21 partidas jogadas na competição. A parte mais crítica de tal cenário é que, com o fim da rodada, o time cearense viu a distância para o Santos, último time fora do Z-4, aumentar, já que o Peixe agora tem 22 pontos. O Leão voltará a campo agora somente no dia 13 de setembro, quando receberá o Vitória às 16 horas na Arena Castelão. Internacional x Fortaleza: como foi o jogo Em um duelo em que as duas equipes buscavam encerrar suas respectivas crises, Fortaleza e Internacional protagonizaram uma partida de baixo nível técnico, com poucos lances criativos e excesso de jogadas truncadas. Nos minutos iniciais, o Colorado aproveitou a familiaridade com o Beira-Rio — mesmo que com menos de 10 mil torcedores — e assumiu o protagonismo do embate. As principais oportunidades gaúchas surgiram com Juninho, em uma cabeçada perigosa, e com Vitinho, em chute defendido por Helton Leite. Apesar da iniciativa, o Inter esbarrava na forte concentração de defensores do Fortaleza dentro da área. A equipe de Renato Paiva, por sua vez, limitava-se a se fechar, sem organização para trocar passes ou sustentar a posse de bola nos primeiros 15 minutos.

Nesse cenário, a primeira chegada do Tricolor do Pici ao ataque só ocorreu aos 18 minutos, quando Rossetto cruzou para Brítez. A bola explodiu no travessão e, em seguida, a jogada foi anulada por impedimento, esfriando as esperanças do Leão. Três minutos depois, Brítez cometeu pênalti sobre Carbonero, convertido por Alan Patrick, e o time cearense viu o desânimo aumentar. Com a necessidade de reagir, o Fortaleza passou a se arriscar mais diante do conforto do Internacional, que reduziu a intensidade. Aos 30 minutos, em jogada sem forte marcação, Lucca Prior aproveitou espaço na entrada da área para empatar a partida. O equilíbrio, porém, durou apenas até a volta do intervalo. Na segunda etapa, sem alterações iniciais, o Colorado aumentou a pressão e voltou a liderar o marcador logo aos seis minutos, com gol de Vitinho. A partir daí, os donos da casa se dedicaram a administrar a vantagem e a não dar espaços ao Tricolor do Pici.