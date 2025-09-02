Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Benevenuto retorna ao Fortaleza: pode ser útil para o elenco?

O Tricolor acionou cláusula do contrato de empréstimo e solicitou o retorno do zagueiro Marcelo Benevenuto do Criciúma para integrar o elenco leonino
Autor Esportes O POVO
Autor
Esportes O POVO Autor
Tipo Notícia

Na reta final da janela de transferências, o Fortaleza trouxe volta de um velho conhecido para reforçar o sistema defensivo. O Tricolor acionou cláusula do contrato de empréstimo e solicitou o retorno do zagueiro Marcelo Benevenuto do Criciúma para integrar o elenco leonino.

Na opinião de Afonso Ribeiro, colunista do O POVO+, a vinda do defensor é uma medida emergencial que responde à venda do zagueiro Gustavo Mancha

