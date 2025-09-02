Crispim é regularizado no BID e pode reestrear pelo Fortaleza diante do Vitória

Crispim é regularizado no BID e pode reestrear pelo Fortaleza diante do VitóriaO jogador, que não atua desde o dia 31 de maio, terá o período da Data Fifa para se preparar fisicamente e tecnicamente
O meio-campista Lucas Crispim foi regularizado pelo Fortaleza no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira, dia 2, e está apto para reestrear com a camisa tricolor. Embora não atue oficialmente desde o final de maio, a tendência é de que o jogador seja opção para o técnico Renato Paiva no próximo duelo da equipe, que será contra o Vitória, pela Série A.
Crispim, inclusive, já iniciou suas atividades no Pici. O meia retorna ao Tricolor após passagem pelo Buriram United, onde esteve entre 2023 e a metade de 2024. Antes da partida diante do Vitória, o “Parça”, como é conhecido no Leão, terá um tempo considerável de preparação: 12 dias.
Leia mais
Por conta da Data-Fifa, a partida será disputada apenas no dia 13, um sábado, na Arena Castelão. O jogo representa um confronto direto na tabela de classificação, já que o Vitória é, atualmente, o 17º colocado, com 22 pontos, sete a mais que o Fortaleza, que é o vice-lanterna, com 15 pontos.
Crispim retorna com uma missão difícil no Fortaleza
Durante sua primeira passagem pelo Pici, entre 2021 e 2023, Crispim ganhou destaque e conquistou o carinho da torcida leonina. Ao todo, foram 128 jogos, nove gols, 17 assistências, além da conquista de três Campeonatos Cearenses e uma Copa do Nordeste.
O meia também esteve presente em campanhas históricas do clube, como as classificações para a Copa Libertadores, em 2021 e 2022, e no vice-campeonato da Copa Sul-Americana, em 2023. No futebol tailandês, Crispim manteve bons números. Em 61 partidas pelo Buriram United, marcou 17 gols e distribuiu 10 assistências.
Em seu retorno, o meio-campista tem a difícil missão de ajudar o Fortaleza a escapar do rebaixamento para a Série B. No setor, terá concorrentes como Pochettino, Lucca Prior e o também recém-contratado Yeison Guzmán.