Crispim é regularizado no BID e pode reestrear pelo Fortaleza diante do Vitória

Lucas Crispim está apto para reestrear pelo Fortaleza contra o Vitória / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O meio-campista Lucas Crispim foi regularizado pelo Fortaleza no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira, dia 2, e está apto para reestrear com a camisa tricolor. Embora não atue oficialmente desde o final de maio, a tendência é de que o jogador seja opção para o técnico Renato Paiva no próximo duelo da equipe, que será contra o Vitória, pela Série A. Crispim, inclusive, já iniciou suas atividades no Pici. O meia retorna ao Tricolor após passagem pelo Buriram United, onde esteve entre 2023 e a metade de 2024. Antes da partida diante do Vitória, o “Parça”, como é conhecido no Leão, terá um tempo considerável de preparação: 12 dias.