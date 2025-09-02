Fortaleza busca novo técnico e avalia Cuca, Ramón Díaz, Jair Ventura e Eduardo Baptista

Diretoria tricolor tem quatro nomes em pauta após demissão de Renato Paiva. Jair Ventura e Eduardo Baptista são encarados como opções "mais realistas" para o momento do time

Após demitir Renato Paiva nesta terça-feira, 2, o Fortaleza já iniciou as movimentações para a contratação de um novo técnico. Conforme apurou o Esportes O POVO, a diretoria leonina avalia quatro nomes atualmente: Cuca, Ramón Díaz, Jair Ventura e Eduardo Baptista.

Desses, o primeiro já foi contatado, mas não sinalizou positivamente nas tratativas iniciais e ficou mais distante. O segundo, grande favorito da diretoria após a queda de Vojvoda em julho, deixou o Olímpia-PAR no mês passado após curta passagem e se mostrou comedido ao receber contato do Leão do Pici.