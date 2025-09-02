Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza busca novo técnico e avalia Cuca, Ramón Díaz, Jair Ventura e Eduardo Baptista

Diretoria tricolor tem quatro nomes em pauta após demissão de Renato Paiva. Jair Ventura e Eduardo Baptista são encarados como opções "mais realistas" para o momento do time
Após demitir Renato Paiva nesta terça-feira, 2, o Fortaleza já iniciou as movimentações para a contratação de um novo técnico. Conforme apurou o Esportes O POVO, a diretoria leonina avalia quatro nomes atualmente: Cuca, Ramón Díaz, Jair Ventura e Eduardo Baptista.

Desses, o primeiro já foi contatado, mas não sinalizou positivamente nas tratativas iniciais e ficou mais distante. O segundo, grande favorito da diretoria após a queda de Vojvoda em julho, deixou o Olímpia-PAR no mês passado após curta passagem e se mostrou comedido ao receber contato do Leão do Pici.

Já os dois últimos são encarados como nomes mais "realistas" para o momento do time. Jair Ventura, que já fez trabalhos de recuperação na Série A com Sport, Juventude e Goiás, atualmente comanda o Avaí, que é apenas o 12º colocado na Série B.

Eduardo Baptista, por sua vez, é outro treinador bem avaliado internamente pela diretoria. Aos 53 anos, ele vem fazendo bom trabalho no Criciúma, que é quarto lugar da Segundona. Na carreira, soma passagens importantes por Sport, Ponte Preta e Novorizontino, onde quase conquistou acesso à Série A por dois anos consecutivos (2023 e 2024).

Mais informações em instantes...

