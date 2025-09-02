Fortaleza explica folga para elenco e cita "acúmulo de fadiga e sobrecarga fisiológica"

Jogadores do Fortaleza reunidos no campo de treinamento do Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A primeira semana livre de jogos do Fortaleza, em decorrência da Data Fifa, será marcada por mais dias de folga do que de treinamentos. O clube, em comunicado oficial, justificou que a decisão foi tomada pela comissão técnica em conjunto com o Departamento de Saúde e Performance, visando à recuperação física do plantel. Na programação divulgada pelo Leão do Pici, os jogadores terão folga nos três primeiros dias desta semana — segunda, terça e quarta — e também no domingo. Já na quinta, sexta e sábado, o elenco fará atividades no Centro de Excelência Alcides Santos.