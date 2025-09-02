Fortaleza explica folga para elenco e cita "acúmulo de fadiga e sobrecarga fisiológica"Em comunicado oficial, o Leão disse que os três dias livres para os atletas se dá em razão da "sequência intensa de jogos e viagens recentes"
A primeira semana livre de jogos do Fortaleza, em decorrência da Data Fifa, será marcada por mais dias de folga do que de treinamentos. O clube, em comunicado oficial, justificou que a decisão foi tomada pela comissão técnica em conjunto com o Departamento de Saúde e Performance, visando à recuperação física do plantel.
Na programação divulgada pelo Leão do Pici, os jogadores terão folga nos três primeiros dias desta semana — segunda, terça e quarta — e também no domingo. Já na quinta, sexta e sábado, o elenco fará atividades no Centro de Excelência Alcides Santos.
“O Fortaleza Esporte Clube informa que a comissão técnica, em conjunto com o Departamento de Saúde e Performance, definiu um período de recuperação programada de três dias para os atletas do elenco profissional”, disse o clube no comunicado.
O Tricolor ressaltou, ainda, que o período de descanso ocorreu em “razão da sequência intensa de jogos e viagens recentes”, algo que gera “acúmulo de fadiga e sobrecarga fisiológica”. Vale lembrar que, entre o jogo contra o Mirassol e o Internacional — os dois mais recentes da equipe —, o Leão teve seis dias de intervalo.
“A medida foi adotada em razão da sequência intensa de jogos e viagens recentes, que geraram acúmulo de fadiga e sobrecarga fisiológica. O intervalo tem como objetivo otimizar a regeneração física, reduzir riscos de lesões e restabelecer os níveis de desempenho para os compromissos seguintes”, concluiu o Fortaleza em nota.
Fortaleza só volta a campo no dia 13, contra o Vitória
Após a derrota para o Internacional, no domingo passado, o Fortaleza terá 12 dias livres para descansar e treinar, visando ao restante da temporada. O próximo compromisso do time na Série A do Campeonato Brasileiro acontece apenas no dia 13, contra o Vitória, na Arena Castelão, em confronto direto no Z-4.